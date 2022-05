Volley A2/F: la gara decisiva della Finale Play-off tra la Cbf Macerata e la Lpm Bam Mondovì si giocherà sabato 21 maggio alle 20:30

Si giocherà sabato 21 maggio alle 20:30 al PalaScodella di Macerata gara-3 della Finale Play-off di A2 tra la Cbf Balducci Macerata e la Lpm Bam Mondovì. Il match, inizialmente previsto per domenica pomeriggio, è stato anticipato per evitare la concomitanza con altri impegni internazionali. Dopo le prime due gare la situazione tra marchigiane e piemontesi è di assoluta parità, con una vittoria per parte. L'ultimo atto della Finale, pertanto, sarà decisivo per decretare chi tra Macerata e Mondovì staccherà il biglietto per la serie A1.

Sul sito della Lega Volley Femminile è già riportata la nuova data e il nuovo orario. Intanto a Mondovì si è messa in moto la macchina organizzativa per la trasferta di gara-3. Un "esodo" non particolarmente agevole considerata la distanza, ma che non per questo ostacolerà un cospicuo numero di tifosi rossoblù al seguito della squadra di coach Solforati. In tanti sicuramente non vorranno mancare ad un match così importante e la Città già in altre occasioni ha dimostrato grande vicinanza al Puma.