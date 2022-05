Corsa in montagna: Martin Dematteis e Francesca Ghelfi tricolori ad Arco

Il Piemonte torna subito protagonista nella nuova stagione nazionale di corsa in montagna, e lo fa grazie a due campioni come Martin Dematteis (Sportification) e Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) che sabato 14 maggio, in occasione del Garda Trentino Trail, si laureano campioni italiani di TRAIL CORTO (28km con 1700 metri di dislivello).

Martin Dematteis (Sportification) è ancora re di Arco. Nel 2016 il medesimo rettilineo d’arrivo aveva incoronato il piemontese re d’Europa nella corsa in montagna. Sei anni più tardi, il quasi trentaseienne della Valle Varaita è tornato ad esultare in Piazzale Segantini, scortato nei metri finali dal gemello Bernard che con trepidazione ha seguito lo svolgimento della gara. Per completare i 28 km il piemontese ha impiegato 2h08:59 con 3:43 di margine sull’ex campione iridato Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana), il primo a prendere il largo dopo la partenza da Arco, sulle rampe che conducevano verso il Lago di Tenno. Nella seconda parte di gara, Dematteis ha poi ricucito lo strappo per presentarsi davanti a tutti prima della picchiata verso Arco.

“Arco è sempre nel mio cuore - parola di Martin Dematteis - tornare a vincere su questi sentieri mi regala grandi emozioni ed è stato particolare essere accompagnato nei metri finali da Bernard. Ho tante dediche da fare e non posso non partire dal ricordo di Franco Travaglia che prima di lasciarci ha saputo costruire qui ad Arco la Castle Mountain Running. Ci tenevo a vincere e nella seconda parte di gara credo di aver trovato energie supplementari per agguantare questo successo”.

Nella classifica maschile da segnalare anche il quinto posto di Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita), l’ottavo di Alessandro Ferrarotti (ASD Climb Runners), il dodicesimo di Mattia Bertoncini (Sport Project VCO) e il sedicesimo di Mattia Einaudi (Pod. Valle Varaita).

Anche per Francesca Ghelfi (Podistica Valle Varaita) si tratta di un ritorno sul podio tricolore. La cuneese vincitrice del titolo italiane lunghe distanze nell’ultimo biennio non ha trovato rivali sui sentieri del Tenno Trail, un monologo che l’ha condotta a tagliare il traguardo dopo 2h31:42 di gara, lasciandosi alle spalle Alice Gaggi (La Recastello Radici Group, 2h39:22) e la compagna di club Martina Chialvo (Podistica Valle Varaita, 2h48:28) che conquista così la medaglia di bronzo.

“Prima della partenza avevo qualche dubbio essendo alla prima uscita della stagione e non mi aspettavo di vincere – dice Francesca Ghelfi – .Sono stata davanti per tutta la gara, ma non avevo coscienza di dove fossero Alice Gaggi e le altre avversarie e devo confessare che il tracciato è stato davvero divertente, con tanti saliscendi. È servito mantenere sempre al massimo l’attenzione e non posso che complimentarmi con gli organizzatori per aver allestito una gara così interessante”.

Da segnalare poi ancora i piazzamenti di Elisa Almondo (ASD Dragonero) e Iris Baretto (Atl. Saluzzo), rispettivamente ottava e nona, decima Margherita De Giuli (ASD Climb Runners), e Martina Baronio (ASD Climb Runners) sedicesima.Ma il Piemonte si distingue anche nel TRAIL LUNGO (60km con 3500 metri di dislivello), piazzando ancora atleti a medaglia.

Nella prova maschile medaglia d’argento per Riccardo Montani (Sport Project VCO), che chiude in 6h08:40, mentre Francesco Cucco (Bio Correndo Avis) è medaglia di bronzo, in 6h35:48. Quinto posto invece per Riccardo Borgialli (Sport Project VCO), ottavo Danilo Lantermino (Pod. Valle Varaita); tra i primi venti classificati anche i portacolori della Pod. Valle Varaita Davide Armand, quattordicesimo, e Piero Bello, diciannovesimo.Nessuna medaglia dalla prova femminile nella quale si mette comunque in evidenza Marina Cugnetto (Atl. Saluzzo), ottima quinta; da segnalare poi il quindicesimo posto di Enrica Gouthier (Torino Road Runners).