A Cortemilia parte la musica con “Blitz Fantasy”

Sabato 21 maggio Cortemilia accoglie il grande concerto di musica classica “Blitz Fantasy”, organizzato da Antidogma Musica con la collaborazione del Comune di Cortemilia e della Famiglia Caffa. L’appuntamento è per le ore 21 presso la Chiesa di San Francesco, dove si esibirà la Klaipéda Chamber Orchestra composta da 25 strumentisti, oltre a Nijolé Dorotéja Beniusyté al clavicembalo e Giuseppe Nova al flauto, con la direzione di Mindaugas Backus.



Il repertorio prevede musiche di Antonio Vivaldi, Justé Janulyté. Arvydas Malcys e Georges Bizet. Con questo evento prende il via la stagione musicale e culturale di Cortemilia, che come sempre sarà ricca di tanti appuntamenti dedicati alle diverse forme dell’arte.