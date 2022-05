A Bra “Formiamo il futuro” ha messo in rete mondo della scuola e del lavoro

Si è svolta negli scorsi 14 e 15 maggio, presso il Movicentro di Bra, l’iniziativa “Formiamo il futuro”, organizzata da CNOS FAP Bra e Confartigianato Cuneo con lo scopo di mettere in rete il mondo della formazione e il tessuto economico locale.

Nell’expo sono stati organizzati laboratori dove gli studenti dell’Istituto tecnico professionale hanno dato dimostrazione della loro abilità. Presenti laboratori di panetteria/pasticceria, acconciatura, meccanica auto, meccanica industriale, termoidraulica.

Dopo l‘inaugurazione della rassegna alla presenza del Sindaco di Bra Gianni Fogliato e del presidente della Confartigianato Cuneo – Zona di Bra Luigi Capocchia, nel pomeriggio di sabato 14 si è inoltre svolta una “tavola rotonda” sui temi della formazione, dell’innovazione e della sicurezza sul lavoro.

Coordinati dal direttore generale di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri, hanno dialogato Michele Quaglia, vicepresidente territoriale di Confartigianato Cuneo; Valter Manzone, direttore CFP CNOS FAP Bra; Pietro Corino, responsabile tecnici dello SPRESAL – ASL CN2.

Le conclusioni a Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo.

«Abbiamo accolto con slancio – commenta il presidente Crosetto – l’invito a collaborare a questa bella iniziativa che mette al centro formazione e lavoro, due temi che da sempre ci vedono attori insieme alle realtà scolastiche della provincia di Cuneo, tra cui in particolare gli istituti di formazione professionale, vera “fucina” per gli artigiani e i dipendenti dell’artigianato del domani. E proprio pensando al futuro abbiamo voluto organizzare momento convegnistico, nell’ambito del quale ci siamo concentrati su un’altra tematica centrale e strategica sia per il mondo produttivo sia per il mondo della Scuola: la sicurezza sul lavoro. Su questo argomento, oltre ad essere partner di riferimento per gli imprenditori con corsi e consulenze specifiche, proprio quest’anno abbiamo voluto declinare il nostro consueto progetto dei “Creatori di Eccellenza”. Con le “Esperienze Artigiane sul palco” organizzeremo spettacoli artistici e musicali direttamente “dentro” le aziende, coniugando quindi l’arte con l’artigianato cuneese, dando la possibilità al pubblico di visitare direttamente le imprese ospitanti e di apprezzarne l’impegno nel garantire la massima sicurezza nelle fasi lavorative».