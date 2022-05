"Electrify Everything", al "Vallauri" di Fossano un convegno sulla mobilità elettrica e non solo

Giovedì 26 maggio 2022, dalle ore 11.00 alle 13.00 presso l'Aula magna dell’Istituto “G. Vallauri” si terrà in presenza un convegno intitolato "Electrify Everything" ( trasmesso anche in streaming sul canale Youtube Emobiity Fossano) a cui parteciperanno 4 relatori, 4 tecnici del settore che da tempo si occupano di mobilità sostenibile a livello internazionale. Esporranno le loro relazioni:

1. L’ing. Matteo Asteggiano, inventore di un accessorio per cicloturisti.

2.Il Dott. Massimiliano Fissore, amministratore delegato di “Alba mobility” che si occupa di costruzione di quadricicli leggeri per mobilità nei centri storici.

3. L’ing. Marco Bevilacqua, amministratore delegato di “Reefilla”, start-up che propone un sistema di ricarica senza contatto.

4. L’ing. Gianfranco Pizzuto, amministratore delegato di “Estrema Automobili”, costruttore della “Fulminea” che vanta una corposa esperienza nel campo della costruzione di veicoli elettrici a due e quattro ruote.

E’ previsto, a fine convegno il rilascio di 2 crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei Periti che lo seguiranno.