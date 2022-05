Gran finale del Progetto Educazione alla Bellezza a Mondovì

Gran finale per il Progetto “Le città nella città – Una canzone per quartiere” del Liceo Vasco Beccaria Govone, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del bando Educazione alla Bellezza.

Un doppio appuntamento per concludere un percorso iniziato tre anni fa, che ha guidato gli allievi del Liceo delle Scienze Umane in un percorso di ricercaazione in cui fotografia, pittura e musica si incontrano, diventano strumenti per guidarli a riconoscere le proprie passioni e i propri talenti per mezzo della “bellezza”.

Si incomincia giovedì 19 maggio, alle ore 14:30 presso l’aula Magna dell’Istituto Alberghiero “G. Giolitti” di Mondovì, con la Conferenza “Tecniche, Materiali e Cromie nel restauro di facciata – Casi studio in Mondovì Piazza”, a cura degli architetti Casu Elena e Manfredi Marco, insieme a Lozano Nelson, restauratore accreditato c/o la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. Dopo una breve introduzione con inquadramento storico del rione Piazza e analisi del contesto architettonico in riferimento a materiali, forme e cromie delle facciate, tecniche costruttive e del restauro, saranno presentati due casi studio con sopralluogo in situ e saranno a disposizione alcuni materiali quali terre coloranti, tavelle intonacate, marmi e pietre locali. L’appuntamento, rivolto a Docenti e Allievi, è aperto anche alla cittadinanza, previa iscrizione al link https://forms.gle/o6e3pcT1iuVW8CxP9

Lunedì 23 maggio, infine, verrà inaugurato l’evento I colori dell’anima, alle ore 17:00 nel Chiostro del Liceo, un percorso tra suoni e immagini. Un’ occasione per condividere il percorso realizzato dagli studenti: si potranno apprezzare una trentina di fotografie e altrettante tele, con tema comune la città di Mondovì, realizzate con tecniche miste, dall’acrilico, all’arte povera alla pittura materica, sotto la guida della Prof.ssa Bella Daniela che ha tenuto il Laboratorio di Linguaggi creativi. Durante l’esposizione, inoltre, si potranno vedere i video con le colonne sonore originali, lavori che gli allievi hanno realizzato durante il Laboratorio di Analisi, Ascolto e realizzazione di musica per immagini, sotto la guida del Prof. Bellavia Alberto: ogni musica racconta una storia, legata a un luogo o una caratteristica di Mondovì.

Docenti, allievi, genitori e tutta la cittadinanza sono invitati all’inaugurazione; la mostra rimarrà esposta fino a sabato 28 maggio.