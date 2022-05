Impegno costante, senza spettacolarizzazioni: a Dronero la cittadinanza benemerita a Elda Gottero

"Per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo."



Sabato pomeriggio, 14 maggio, presso la Sala delle Adunanze del comune di Dronero è avvenuta un'importante celebrazione: il sindaco Mauro Astesano ha infatti conferito la cittadinanza benemerita alla professoressa Elda Gottero.



Insieme a lui, il vicesindaco Mauro Arnaudo e gli assessori Carlo Giordano, Maria Grazia Gerbaudo e Marica Bima. Un momento davvero toccante, al quale hanno voluto partecipare moltissimi cittadini: bambini ed adulti accumunati dal forte sentimento di riconoscenza nei confronti di una donna esemplare.



Impegno costante nonostante le difficoltà del tempo, impegno da moltissimo tempo e sempre senza spettacolarizzazioni. Di Elda Gottero quello sguardo, verso se stessa e verso gli altri: la capacità di arrivare all'essenza, di comprendere l'immenso valore di ogni singolo individuo e con esso la sua dignità.



Maestra prima in Alta Valle Maira, a Canosio, e successivamente professoressa presso le scuole medie di Dronero, fu al bar Oriente 'da Praveja' della mamma che presero forma moltissime delle sue idee: qui infatti la nascita del Dragone, giornale dronerese, la biblioteca e gli incontri politici. Le importanti collaborazioni poi, come ad esempio quella al museo Mallé con Milli Chegai, facendo in modo che il prezioso lascito di opere d'arte da parte di Luigi Mallé, direttore dei musei civici di Torino, avesse la meritata riconoscenza. La caparbietà, il desiderio di implicarsi concretamente per la propria città portò Elda Gottero ad essere anche consigliere comunale. E poi l'impegno attivo con i migranti, attraverso la fondazione 21 anni fa dell'associazione 'Voci del Mondo', punto di riferimento e di ispirazione per un vivere accogliente.



"Espressione spontanea di impegno politico" l'ha definita Ezio Mauro. Una bellissima lettera da parte dell'ex direttore dei quotidiani La Stampa e la Repubblica è stata letta presso la Sala Milli Chegai di Dronero. Qui la celebrazione è proseguita, tra un commovente video dedicato e gli sguardi di tutti, colmi d'affetto. E lei, Elda Gottero, non ha trattenuto le lacrime: il suo ringraziamento sincero e quel "Ho sempre desiderato che tutti potessero sentire Dronero come casa loro. Non penso di aver fatto chissà cosa" hanno, ancora una volta, fatto capire la sua straordinaria grandezza.



Il momento del conferimento della cittadinanza benemerita è stato pubblicato sulla pagina facebook 'Città di Dronero'.