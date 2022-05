L’US Acli di Cuneo e le Acli cuneesi promuovono “Vivi Amo il parco” a Fossano

L’US Acli di Cuneo con le Acli cuneesi, in collaborazione con le associazioni aderenti al Comitato pro-parco fluviale di Fossano, promuovono e invitano tutti i cittadini per sabato 28 maggio all’inaugurazione del laghetto delle libellule in frazione Loreto, presso l’orto del Pian Bosco.

A partire dalle ore 12,30 pranzo condiviso e, a seguire, yoga per famiglie, laboratori creativi, installazioni artistiche e molto altro. La giornata è inserita all’interno della rassegna “Vivi Amo il Parco” che ha come obbiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sulle opportunità di far parte del parco regionale Gesso e Stura.

La rassegna è iniziata domenica 8 maggio presso L'Oasi la Madonnina di via Ceriolo 56 a Sant'Albano Stura, per una passeggiata naturalistica sulle rive dello Stura.

Il secondo appuntamento è stato realizzato domenica 15 maggio al Museo Sacco di via Roma 126 a Fossano, per una visita al museo e alla foresta fossile sulle rive del fiume Stura, dopo una breve camminata guidata.

Venerdì 24 giugno si terrà una serata di osservazione e approfondimento sulla biologia dei rondoni in piazza Castello a Fossano, dalle 20.30, con gli ornitologi Giovanni Boano e Pierluigi Beraudo. Giovedì 30 giugno, alle 21, presso la chiesa dei Battuti Rossi di Fossano, si ascolteranno brani di musica eseguiti dal duo Massimino-Ramonda e verranno lette alcune poesie a cura dell'associazione “Tra le righe”.

Gli eventi si svolgono con il patrocinio del Comune di Fossano e il contributo della Cassa di Risparmio di Fossano.

Il Comitato cittadino Pro Parco Fluviale di Fossano è nato a novembre 2020 con la necessità di creare una rete di persone, associazioni e pubblici esercizi favorevoli all'ingresso del Comune di Fossano all'interno dell'Ente di gestione del Parco Fluviale Gesso e Stura, oggi formalmente "Parco Naturale Regionale Gesso e Stura".