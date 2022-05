Oltre 900 lupi presenti nelle regioni alpine, il Piemonte chiede al Governo di intervenire

E' stato pubblicato ed è online ( qui ) il primo monitoraggio nazionale del lupo, condotto tra il 2020 e il 2021. Le attività di monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati sono state coordinate dal Centro Referenza Grandi Carnivori del Piemonte e dall'Università di Torino (Dipartimento di Scienze della Vita e di Biologia dei Sistemi), nell'ambito del Progetto Life WolfAlps Eu, in sinergia con Ispra.



Sul report interviene il vicepresidente e assessore alla Montagna della Regione Piemonte Fabio Carosso, il quale afferma che il monitoraggio è il frutto di un lavoro rilevante e pregevole dal punto di vista scientifico, per il quale è doveroso ringraziare la professoressa Francesca Marucco, responsabile del progetto, i suoi collaboratori e i 73 enti e istituzioni del territorio che hanno partecipato alla raccolta dei dati.



I numeri che sono emersi dal monitoraggio stimano in oltre 900 i lupi presenti nelle regioni alpine, in particolare nelle zone del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta: numeri che richiamano la necessità di un tempestivo intervento del Ministero della Transizione Ecologica attraverso la Conferenza Stato-Regioni.



La Regione Piemonte ribadisce che sono numeri insostenibili. Il vicepresidente Carosso sottolinea che si deve avere rispetto per il lavoro degli allevatori e per coloro che vivono nelle zone alpine, che da mesi denunciano le predazioni. Non si tratta più di un fenomeno isolato per il quale sono sufficienti azioni di contenimento e di dissuasione da parte delle singole Regioni, ma di un fenomeno che richiede l’approvazione in tempi rapidi del “Piano lupo" da parte del Ministero e una strategia condivisa ed efficace per il controllo di lupi e ibridi, anche con azioni mirate per regioni come le nostre dove i dati dimostrano che sono presenti i 2/3 dei lupi censiti nell’Arco Alpino.