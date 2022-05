Peveragno, la Compagnia del Birun aderisce all'iniziativa "Spazzamondo"

Anche quest'anno la Compagnia del Birùn aderisce, come partner del Comune di Peveragno, all'iniziativa "Spazzamondo" organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (https://spazzamondo.it/).

L'appuntamento è (muniti di scarpe comode e guanti da lavoro) per sabato 4 giugno alla sede della Protezione Civile-A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) di Peveragno (Via Beinette 2) dalle ore 9,30 ed è rivolto a tutti i cittadini che intendono partecipare a questa giornata di cura del territorio.

Bisogna iscriversi all'iniziativa entro il 31 maggio sulla pagina ufficiale on line: https://spazzamondo.it/partecipa/ (informazioni ed eventuale supporto per le iscrizioni sono al 366.8765222, dal lunedì al venerdì, dalle 10,30 alle ore 12,30 e dalle 16 alle 18). Si darà l'opportunità al Comune di aggiudicarsi i premi messi a disposizione dal bando e non solo.