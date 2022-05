Lutto a Garessio per la scomparsa di Ferruccio Ferreri: reduce della Campagna di Russia, aveva 101 anni

Classe 1920, catturato e internato in un campo di prigionia in Siberia, Ferreri riuscì a fare ritorno a Garessio e al lavoro alla Lepetit, conservando per tutta la vita un'incredibile lucidità ed energia.

"Antifascista della prima ora, non si è mai lasciato ingannare dalla propaganda del regime e non avrebbe voluto andare in guerra. Invece, è costretto a partire per il fronte russo: da Novara, il 24 giugno 1942 con il 54° Reggimento Fanteria Sforzesca, armato di un vecchio fucile modello 1891 con l'otturatore rotto con cui per tutta la campagna di Russia non sparerà un solo colpo" - così è stato descritto a luglio del 2021, in occasione della presentazione del suo libro, "A cent'anni ancora ricordo - Un ragazzo garessino alla campagna di Russia”. La presentazione si era svolta presso Villa Gobbi alla presenza dell'autore che aveva da poco compiuto 101 anni.

Lascia la figlia Magda, il nipote Giorgio con Monica, Mirko e Alice.

Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle 19 nella parrocchia di Santa Caterina a Borgo Ponte, dove mercoledì 18 maggio alle 15 saranno celebrati i funerali.