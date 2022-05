Hai bisogno di un sostegno educativo? Vuoi recuperare tranquillità? Per te, tuo figlio/a, amici, collaboratori?

Oggi sono veramente tanti i fatti, le situazioni, che appesantiscono la vita di ciascuno di noi.

Non di rado giovani e adulti sembrano aver smarrito la strada.

Possiamo fare un tentativo per ricomporre i pezzi. Quando si è confusi e non si sa come fare, non è così semplice come si pensa... Se ti va possiamo provarci. Puoi chiamarmi al 366 2808158.

Forse, puoi comprendere meglio il mio pensiero sui tanti interrogativi che ci accompagnano nella vita quotidiana, leggendo alcuni miei scritti che rappresentano il mio approccio pedagogico.

Ecco il primo:

LAVORO SOCIALE E NON SOLO: LA SINDROME DEL “DIRE SEMPRE SI”

30 anni di lavoro sociale.

Nel tempo ho visto aprire Servizi e chiuderli a breve per zero accessi, senza alcuna valutazione.

Ho partecipato a riunioni "permanenti" con esiti discutibili o nulli.

Ho assistito all'attivazione di progetti senza preliminare ponderazione delle risorse a disposizione e delle necessità.

Ho visto assumere persone con dubbie competenze per le attività a cui erano destinati

Ho visto ingaggiare "a parole" operatori, “tenendoli sul filo” per mesi X ipotetici progetti, senza poi procedere.

Sono stato destinato a percorsi di formazione con partecipazione quasi zero.

Ho dovuto digerire progettazioni individuali sviluppate con approcci eccessivamente emotivi di operatori coinvolti, che hanno fallito in poco tempo X la mancata compliance dei destinatari, nonostante avessi esplicitato perplessità.

Relazionarsi con "il bisogno altrui" richiede competenza, ma pure consapevolezza di sé, dei limiti personali e contestuali.

Approcciarsi al disagio altrui presume “osservare” e “ascoltare” ciò che ci viene comunicato, ma soprattutto, “sentire” ciò che ci suscita.

Ammettere di avere deficit in 1 azione o con 1 persona è mortificante o umano?

Dire NO a 1 intervento, a richieste eccessive di committenti o a destinatari di attività, per esigenze individuali/organizzative, è sconfitta o coscienza dei propri mezzi, onestà intellettuale?

La complessità delle necessità con cui sempre + si avrà a che fare va affrontata secondo logiche del “SI, sempre e comunque” o occorrerebbe considerare 1 ridimensionamento delle azioni, magari con maggiori deleghe in chiave appropriatezza?

La razionalizzazione delle risorse a disposizione conterrebbe l'eccessivo spontaneismo nel sociale?

Potrebbe contribuire a confinare il coinvolgimento emotivo e/o il senso di onnipotenza troppo spesso presenti in chi opera in quel campo?

Facendo strada a 1 “pensare consapevole”; a 1 "sano distacco"; a un “operare” fondato su 1 progettualità sostenibile X chi la mette in atto e X chi ne "usufruisce".

Si pensi agli investimenti e agli impatti di interventi basati su 1 logica emergenziale e alla lucidità operativa offerta da chi affronta costantemente situazioni non facili in organizzazioni in perenne stato di “pronto soccorso”…

La consapevolezza nell'intervento sociale andrebbe rivalutata nell'ottica di 1 migliore pertinenza delle risposte.

Testa e cuore non sono dicotomici, ma integrabili!

Riunioni e loro esiti, benessere organizzativo/dei lavoratori🛀, qualità e quantità prestazionale, logica emergenziale, consapevolezza dei limiti, valutazione di impatti/investimenti di risorse umane ed economiche, ingaggi appropriati sulla base di 1 programmazione sostenibile, dire dei NO…

Concetti spendibili solo nel sociale o anche in altri settori?

Pensando a risorse sempre + ristrette e alle complesse sfide che ci attendono.

Facilmente raggiungibile dalla province di CN e TO oppure on line.

https://visionicomplesse.blogspot.com