In Parlamento dubbi trasversali sull’appoggio all’Ucraina e fango mediatico per chi dissente

Nel Parlamento italiano, sulla questione dell’appoggio incondizionato all’Ucraina non sono poche le posizioni che differiscono dalla visione del Governo e dalla narrativa dei media mainstream. Come riporta il sito Strumenti Politici , le critiche verso l’espansione della NATO, la contrarietà al presidente ucraino Zelensky e addirittura l’appoggio alla Russia sono traversali nei partiti. Sul caso dell’intervento di Zelensky in Aula, Matteo dell’Osso di Forza Italia e Nicola Grimaldi dei 5Stelle hanno chiesto che si tenesse pure una videoconferenza del presidente russo Putin, per sentire l’altra campana e mostrare imparzialità. L’ex grillino Pino Cabras, poi, ha invocato il diritto della politica di fare domande ed esprimere dubbi, in particolare sull’assenza di democrazia in Ucraina, Polonia e Repubbliche Baltiche. Adesso la coesione nel governo del “tutti-tranne-uno”, quello di Mario Draghi, potrebbe sciogliersi alla prova del voto in diverse occasioni: la ratifica dell’ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia, l’invio di armi offensive a Kiev, il rinnovo del decreto Missioni con l’aumento dei militari italiani assegnati a Balcani ed Est Europa. Non è affatto scontato il sostegno compatto dei partiti della maggioranza, tolto forse il PD. Ma anche a sinistra i dubbi crescono: si veda il caso dell’ANPI, attaccata duramente dalla stampa per le sue posizioni pacifiste e contrarie all’ingerenza americana negli affari di altri Paesi. Con un onda di fango mediatico che si è altresì abbattuta sul suo presidente Gianfranco Pagliarulo, reo di aver auspicato la stessa cosa che chiede il Cremlino, cioè un’indagine neutrale e internazionale sui tragici fatti di Bucha. E senza citare il caso più clamoroso di gogna mediatica, quella rifilata al professor Alessandro Orsini e ora persino alla storica conduttrice Bianca Berlinguer.