Beinette si prepara ad accogliere la carovana rosa del Giro d'Italia

Per tutto il pomeriggio vi sarà «ricco buffet» per grandi e piccini, offerto da «Agricolproject», «Al-Fra», «Chateau d'Ax e Daziano Antichità.» Non mancheranno giochi gonfiabili e parco giochi offerto da «Magazzino Mary Jouè Club». La animazione per bambini sarà in collaborazione con il Gruppo Animatori di Beinette.

Per l'occasione verrà realizzata una bicicletta con ben settanta trattori (ricordiamo il grande «albero di Natale» realizzato in un prato l’inverno scorso, a rimarcare le profonde radici agricole beinettesi)....

Ricordiamo che per venerdì 20 maggio è prevista la chiusura della strada provinciale 564 (Cuneo-Mondovì) a partire dalle 14. Il primo appuntamento in paese è il passaggio da Via Emanuele Filiberto della «Carovana» e la sua sosta in Piazza Umberto I alle 14,45.

Alle 15,30 passerà in Via Martiri il «Giro E» (e-bike), mentre alle 16,50 è previsto il passaggio del «Giro ufficiale» sempre da Via Martiri.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla festa in Piazza Umberto I con la Carovana pubblicitaria, per poi spostarsi lungo il tragitto della corsa.

Si informa, inoltre, che nella giornata del 20 maggio la scuola dell'infanzia interromperà le attività didattiche alle 13,30, la biblioteca sospenderà il servizio pomeridiano.