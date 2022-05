Cervasca riparte con gli eventi: il calendario da maggio a luglio

Anche a Cervasca ripartono gli eventi: il Comune e la Pro Loco – e tutti i partner coinvolti nelle singole manifestazioni – sono pronti a offrire alla comunità un lungo calendario di attività, che andrà da maggio a dicembre.



Guardando ai ‘soli’ tre mesi estivi il calendario inizia con l’incontro tra Cervasca e la Fanfara dei Bersaglieri di Scandiano (Reggio Emilia) in programma per sabato 21 maggio, con il concerto – alla presenza delle associazioni militari locali – delle 18.



Sabato 4 giugno sarà la volta di Spazzamondo, iniziativa realizzata con la collaborazione della Fondazione CRC che guarda alla difesa dell’ambiente e del verde locale. Un appuntamento che, nell’edizione del 2021, aveva visto Cervasca raccogliere un grandissimo riscontro e che quindi porta con sé particolari aspettative.



Dal 23 al 26 giugno la comunità celebrerà la festa di San Giovanni. Giovedì sera, sia nel capoluogo che in frazione San Bernardo si terrà il tradizionale falò, venerdì la cena con ula al forno e spettacolo di fuoco, sabato le gare a puzzle, carte e shangai che avranno luogo in via Roma e, in serata al teatro all’aperto, lo spettacolo musicale della Mezz’Ora Canonica. Domenica, spazio invece alla seconda edizione dei mercatini di San Giovanni.



Spostandosi a luglio, da venerdì 1 a domenica 3 la frazione San Bernardo festeggerà i primi 30 anni della sua ACLI. Venerdì avrà luogo il torneo di calcio giovanile e in serata il concerto dei Freebyte, sabato le finali del torneo di calcio a 7 e la serata pizza con forno a legna oltre al concerto – finanziato da Pro Loco e Comune con fondi BIM del Maira – della Divina Band; domenica, infine, il raduno degli Amici della Vespa con carne alla brace.



Sabato 9 e domenica 10 luglio si terrà la seconda edizione del Cout – Curnisauta Trail. L’evento, organizzato con la podistica valle Grana, partirà da Caraglio e dopo 80 chilometri di corsa realizzati anche in notturna si concluderà proprio a Cervasca.



Ma è in frazione San Defendente che, domenica 10 luglio, si terrà l’evento principale dell’estate cervaschese ovvero il concerto dell’imprenditore e presentatore Joe Bastianich con la band “La terza classe” (organizzato da Pro Loco e Comune con fondi BIM del Maira).



Spazio, a luglio, anche per la festa patronale del capoluogo di Cervasca: si partirà venerdì 15 luglio con la cena di carne alla brace e dj set, poi sabato 16 luglio cena con hamburger e serata danzante. Domenica 17 luglio cena con fritto di pesce e serata danzante e, infine, lunedì 18 luglio avrà luogo la "anfi-cena".



“Dopo la pausa data dalla pandemia la vita continua e il Comune riprende a programmare appuntamenti ed eventi – sottolineano il sindaco Enzo Garnerone e il vicesindaco Massimo Parola - . Da maggio a luglio abbiamo già diversi appuntamenti definiti, almeno fino alla festa patronale dei giorni dal 15 al 18 luglio, e ad agosto e a settembre altre sorprese ci aspettano. Ringrazio tutte le associazioni, i gruppi e i comitati che hanno profuso sforzi e impegno, e che lo faranno in futuro”.