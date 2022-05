È in arrivo il Girino di Italia - Un giro di taglia piccola

Giovedì 19 maggio, in attesa del passaggio del 105° Giro d’Italia, piazza Galimberti e via Roma accoglieranno un coloratissimo corteo composto dai bambini e dalle bambine frequentanti le strutture per l’infanzia comunali

Nidi, baby parking, sezioni primavera e scuole dell’infanzia- accompagnati da genitori, educatrici e insegnanti- sfileranno insieme per una giornata di “festa” e “incontro” all’aria aperta, che vuol rappresentare una base importante da cui ripartire e al contempo essere un segnale forte per la città, le famiglie, i bambini e le bambine e l’intero mondo educativo e scolastico, sensibilizzando a una cultura in cui l’attenzione per la prima infanzia, la genitorialità, l’alleanza educativa tra figure adulte è il fondamento per la crescita dei piccoli cittadini e per una società sana.

La sfilata in rosa, che vede la partecipazione di oltre 15 scuole, partirà da piazza Galimberti verso le 10 per concludersi in piazza Torino e piazza Virginio. Alcune aziende del territorio hanno voluto contribuire alla riuscita della manifestazione offrendo la merenda per tutti i piccoli partecipanti.

L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di ridare nuova linfa al Sistema Infanzia Cittadino, che – considerata la particolare fascia di età cui si rivolge – è stato fortemente penalizzato negli ultimi due anni.