Grande successo per la tre giorni cuneese del Mercato Europeo

Accompagnati da condizioni atmosferiche favorevoli, si è svolta la “tre giorni” del Mercato Europeo ospitato su Piazza Galimberti, finalmente occupata per intero e senza limitazioni e mascherine. Un’edizione che ha fatto seguito alla precedente in tono minore, preludio a quella che sarà la settimana del Raduno dei Bersaglieri e dell’arrivo della 13ma tappa del Giro d’Italia Sanremo-Cuneo.

“Quella che si è chiusa domenica sera – interviene Gualtiero Chiaramello, presidente del Sindacato Venditori Ambulanti ed Aree Pubbliche Fiva-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – è stata un’edizione molto interessante in termini di partecipazione da parte degli operatori del Mercato Europeo e del numeroso pubblico intervenuto”.

“Anche – precisa Chiaramello – il mercato straordinario di domenica su Corso Nizza ha riscontrato numeri di valore, con la partecipazione di circa 130 espositori, un’occasione come questa davvero interessante”.

“Ringrazio i colleghi per la preziosa collaborazione – conclude Gualtiero Chiaramello – e Confcommercio per il supporto puntuale, in quanto solo in gruppo si possono organizzare eventi importanti e di valore, che ci spingono a proseguire su questa strada per lo sviluppo del commercio ambulante, valido supporto anche a quello in sede fissa e per il turismo in generale”.

“Il Mercato Europeo – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – ed il mercato straordinario domenicale sono stati da preludio agli eventi che si terranno in Città nei prossimi giorni, nell’organizzazione dei quali Confcommercio, WeCuneo e Associazione Albergatori sono tra i protagonisti, anche grazie ad una stretta collaborazione con Confcommercio e Associazione Albergatori di Imperia, in un ideale fil rouge che lega la riviera ligure con le montagne cuneesi, in quello che è il territorio delle Alpi del Mare”.

“Il Raduno nazionale dei Bersaglieri – conclude Luca Chiapella – farà conoscere ed apprezzare Cuneo e l’intera Provincia, abbinato all’arrivo di venerdì prossimo della 13ma tappa del Giro d’Italia proveniente da Sanremo”. “Questi eventi servono da volano e contribuiscono allo sviluppo turistico e commerciale dell’intero Territorio”.