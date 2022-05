Grandi ospiti e non solo nei due giorni del primo “Festival della Cultura”di Fossano

Dopo due anni di pandemia c’è voglia di eventi. E il Comune di Fossano riparte anche dalla cultura, con il primo Festival dedicato al tema, il 28 e 29 maggio.

Il Festival della Cultura di Fossano si svolgerà in due pomeriggi, dalle 14.30 alle 20, per parlare di cultura, attualità, libri, incontri. Per tutte le età e per tutti i gusti. Dal noir al food, dal giallo ai temi femminili. E poi tanto giornalismo, con le guerre di ieri e di oggi.

Si partirà con il dottor Federico Ferrero , presso la sala polivalente del castello, per parlare di cucina piemontese. Un altro ospite illustre che chiuderà la prima giornata sarà Magdi Cristiano Allam , che parlerà del suo rapporto con Oriana, in una città che alla giornalista e scrittrice ha dedicato una strada.

Spazio anche ai bambini con Sara Troletti e la presentazione di “ Storie per fare sogni belli ”. Non mancherà lo sport, valorizzato nel suo ruolo educativo, soprattutto tra i più giovani, con l’intervento di Luigi Mastrangelo e Liano Perrelli .

Un evento alla sua prima edizione, che l’assessore Tolardo ha voluto a tutti i costi e che ha richiesto mesi di lavoro per poter essere realizzato. “È un periodo in cui sta ripartendo tutto e non è stato facile riuscire a far arrivare gli ospiti, che sono invitati ovunque. Siamo quindi soddisfatti per avere nomi importanti, che hanno scelto di presentare qui i loro libri. Sarà un festival davvero per tutti”.