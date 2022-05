"Saliscendi" a Santa Vittoria d'Alba: una camminata enogastronomica tra il centro storico e le colline

Una camminata enogastronomica tra il centro storico e le colline.

Domenica 29 maggio a Santa Vittoria d'Alba appuntamento con "Saliscendi": una camminata enogastronomica con partenza e arrivo in piazza Bertero.

I partecipanti possono iniziare la camminata in qualunque orario compreso tra le 11 e le 14. Il percorso ad anello è di 5,5 km, in parte su asfalto e in parte sterrato con tratti in pendenza e scalinata. Un po' difficoltoso per i passeggini. Sono ammessi gli animali.

In caso di maltempo la camminata si svolgerà la domenica successiva, il 5 giugno 2022. Non è previsto il rimborso del biglietto.

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 30 gli adulti, € 20 euro per ragazzi e ragazze dai 7 ai 17 anni, per bambini e bambine fino ai 6 anni la partecipazione è gratuita.

ISCRIZIONI MULTIPLE/GRUPPI

Per gruppi di almeno 10 persone, per gli adulti la quota è di € 28,00 e per la fascia di età 7-17 anni, € 18,00. Per ogni gruppo dovrà essere indicato il nome di un Capogruppo il quale ritirerà lui stesso i pass presso il punto predisposto in piazza, come da regolamento. Inoltre per ogni iscrizione per più persone c'è l'obbligo di comunicare nome e cognome di ogni partecipante tramite e-mail a proloco@santa-vittoria.it indicando chi sono gli iscritti nella fascia di età 7-17 anni.

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI

Le iscrizioni online terminano lunedì 23 maggio.

Possibilità di acquisto biglietti presso il bar del Centro Sociale in Piazza Bertero entro e non oltre mercoledì 25 maggio. Solo ore serali, chiuso il lunedì. Vi aspettiamo!

Al seguente link il form per la prenotazione

https://form.jotform.com/220873917246361

PER INFO

proloco@santa-vittoria.it - cell. 375 664 9529 (in caso di mancata risposta, scrivere su whatsapp).