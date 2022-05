Torneo di burraco al circolo Acli di Scarnafigi

L’US ACLI e il circolo USACLI ASD di Scarnafigi organizzano un torneo di Burraco “Torneo dell’amicizia”, per sabato 28 maggio dalle ore 14,30, aperto a tutti i tesserati che hanno partecipato ai corsi di burraco proposti dall’USAcli.

Per partecipare è necessario dare la propria adesione presso le proprie commissioni e versare la quota di 5 euro a persona. Il sorteggio sarà a cura della commissione ACLI provinciale. Si effettueranno 3 partite di 4 smazzate nel tempo di 50 minuti. Concluse le partite, verrà effettuata la classifica individuale e la premiazione. Per tutti sarà a disposizione il buffet.

Il Burraco è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno agli anni quaranta e diffusosi in Italia intorno agli anni ottanta. Si gioca con due mazzi di carte francesi, comprensivi dei quattro jolly con la variante che tutte le carte di valore 2 (le cosiddette pinelle del gioco, che sono le matte come i jolly), hanno sotto l’indice un simbolo formato da una stella inscritta in un cerchietto.

I circoli USAcli hanno organizzato corsi propedeutici al gioco del burraco con istruttrice professionista, tutti molto partecipati.

Il circolo USAcli ASD di Scarnafigi si trova in via 25 aprile. Per maggiori informazioni è possibile chiamare Attilio al numero 3200821996 o Gianpiero al numero 3284568005 oppure Maria Teresa al numero 3348843562. Iscrizioni entro e non oltre giovedì 26 maggio.