Elezioni amministrative: Vittorio Sgarbi a Cuneo per il sostegno a Beppe Lauria

Venerdì 20 maggio alle 17, presso la galleria relais Cuba Chocolat in piazza Europa Vittorio Sgarbi insieme ai Leader di Io Apro Rinascimento, incontreranno la cittadinanza e la stampa per la presentazione della Lista a sostegno di Giuseppe Lauria candidato Sindaco per Cuneo.



“La Guida della Rivoluzione” come ama definirsi il presidente Vittorio Sgarbi, e Umberto Carriera (Segretario Nazionale) di «Io Apro Rinascimento» in viaggio da Nord a Sud per l’Italia nel lungo tour elettorale per le imminenti amministrative, faranno tappa a Cuneo il prossimo 20 maggio per confrontarsi con i cittadini e presentare la Lista che sosterrà il Candidato Sindaco Giuseppe Lauria.



Spiega Umberto Carriera - Segretario Nazionale del Partito: «Cuneo è una città simbolo della bellezza ma avvilita dall'arroganza del potere locale ed è per questo che “Io Apro Rinascimento" darà il proprio contributo in appoggio a Giuseppe Lauria, l'unico candidato che rappresenta una credibile alternativa di governo al vuoto di questi anni. Siamo fiduciosi di intercettare il voto dei delusi, dei tanti che alla scorsa tornata non sono andati a votare e che consentiranno a Giusppe Lauria, di puntare dritto al ballottaggio».