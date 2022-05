Ettore Grosso (Centro per Cuneo): “Sarò il contatto diretto tra le frazioni più piccole e il consiglio comunale”

Ci sono le frazioni – quelle di Cuneo, ovviamente – nel cuore di Ettore Grosso (Centro per Cuneo), candidato al consiglio comunale. E il proposito di costruire un rapporto più stretto e continuativo tra l’amministrazione comunale e i residenti (o quantomeno i loro rappresentanti e delegati).



“Mi piacerebbe costruire un maggior dialogo tra gli amministratori, le frazioni e i comitati di quartiere - dice - , una soluzione per instaurare un proficuo clima d’ascolto in cui si possano identificare davvero i reali problemi di tutto il territorio comunale”.



Grosso è un frazionista in prima persona, di Roata Canale. Che, come alcune frazioni, non hanno mai visto rappresentanti diretti in consiglio comunale: l’impegno di Grosso, una volta raggiunto il municipio, sarebbe proprio quello di proporsi come contatto tra le frazioni meno estese e l’amministrazione della città.



“Sono ancora tanti i lavori da fare, in tutte le frazioni anche se ovviamente in ‘quantità’ differente – prosegue Grosso - . Come i collegamenti ciclabili, che in alcuni casi mancano del tutto, l’importanza e lo sviluppo dei parcheggi di testata e la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni: da Borgo San Giuseppe è difficile raggiungere a piedi o in bici il Conad locale in sicurezza e frazioni come Spinetta mancano di sistemi di contenimento della velocità degli automobilisti. Sono interventi spesso piccoli, che si possono affrontare senza spese particolarmente ingenti come già in diversi casi è stato fatto. Ma l’attenzione alla sicurezza e alla maggior vivibilità e accessibilità delle frazioni deve rimanere sempre alta”.



“L’importante è costruire costantemente un rapporto di coesione e vicinanza tra gli amministratori e i frazionisti. I comitati di quartiere servono a questo ma alcune aree sono troppo piccole per poterne produrre uno con continuità ed efficacia, e rischiano di far sentire i cittadini come meno tutelati e ascoltati” conclude Grosso.