Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “Con la PdL 125 mettiamo il riuso e l’economia circolare al centro della normativa urbanistica, senza intaccare nuovo suolo vergine del nostro Piemonte”

Il valore del riuso e il merito di non intaccare ulteriore suolo vergine. Sono i punti centrali che il leghista di Savigliano Matteo Gagliasso ha individuato all’interno della PdL 125 in materia di semplificazione urbanistica approvata questo pomeriggio dall’aula di Palazzo Lascaris.

“Un testo indubbiamente al passo con i tempi e in difesa dei nostri territori - commenta Gagliasso - per il quale ringrazio il collega della Lega Valter Marin. Con questo provvedimento, infatti, mettiamo il concetto di riuso al centro della normativa urbanistica regionale, permettendo di recuperare l’intero patrimonio edilizio esistente. Dare nuova vita a un vecchio cascinale, a una baita o a qualunque immobile abbandonato ormai da anni significa preservare la ricchezza del suolo vergine del Piemonte, nel pieno rispetto dei dettami di una vera economia circolare. In questo modo, infatti, andremo a riutilizzare terreni che, seppur inutilizzati, sono comunque già impermeabilizzati e quindi destinabili fin da subito a finalità urbanistiche. L’alternativa sarebbe quella di costruire su terreni ancora vergini, alimentando la cementificazione delle nostre provincie”.

“Difesa dei nostri territori - aggiunge Gagliasso - che viene garantita anche dalla possibilità di spostare cubatura da immobili costruiti in aree pericolose, minacciate da frane o alluvioni, verso nuove costruzioni in zone sicure. Un’innovazione che prevede anche una premialità di cubatura, a compensare i maggiori costi, per coloro che decidono di naturalizzare il sedime dell’edificio demolito. Misure quanto mai attese da un Piemonte che sta immaginando un futuro sempre più sostenibile e che ha fatto della prevenzione del rischio idrogeologico uno dei suoi obiettivi strategici”.