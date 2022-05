Giancarlo Boselli (Indipendenti) sugli investimenti ferroviari: "Regione e amministrazione dov'erano in questi anni?"

I cuneesi, che da anni hanno dovuto subire la riduzione dei servizi sulla linea Torino-Fossano-Cuneo e attendono da sempre il pieno rilancio della storica ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, apprendono che nel piano industriale delle ferrovie dello Stato per il prossimo decennio la provincia di Cuneo praticamente non esiste (nonostante sia evidente la vocazione internazionale di una provincia che è tra le prime d’Italia per l’export delle merci e per la presenza di valichi internazionali con la Francia e con il secondo aeroporto più importante di Francia, quello di Nizza, città gemellata con Cuneo dal 1964).



Ci chiediamo quanto sia diminuito il peso politico e istituzionale di chi ha governato la città negli ultimi dieci anni e di chi siede in Regione dal 2019, per arrivare a vedere Cuneo e la sua provincia “cancellata” dalla mappa degli investimenti ferroviari italiani. Continuando su questa china ci troveremo tra qualche anno con una Cuneo sempre più depauperata dal suo ruolo naturale di capoluogo provinciale, con gli investimenti che finiranno sempre di più in altre realtà e questo per colpa di una mancanza di capacità di visione complessiva dei problemi e di come risolverli.



Non basta presenziare come istituzione comunale all’arrivo del treno storico da Ventimiglia, iniziativa meritoria da parte della Liguria. Ci sarebbe da chiedersi, se il Sindaco fosse più determinato, perché da Torino non hanno mai assunto iniziativa simile a quella della Liguria e del Centoporte.



Serve lavorare ogni giorno, a pettine fitto, e sapersi far valere in Regione e a Roma, se si vuole che Cuneo non sia più considerata un corridoio di serie B.