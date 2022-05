Gruppo M5S: "In Consiglio regionale approvata nuova legge sull'urbanistica, caos per comuni e privati"

Dopo aver messo il bavaglio alle opposizioni, quest'oggi la maggioranza ha approvato in Consiglio regionale la nuova legge urbanistica (PDL 125 Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia). Prima hanno chiuso anticipatamente la discussione in Commissione, poi hanno contingentato i tempi in Consiglio, senza mai cercare un reale confronto su di una legge che impatterà profondamente sui territori piemontesi. I primi a patirne gli effetti saranno gli Enti Locali, che rischiano di trovarsi nella condizione di non poter impedire scempi e abusi nel proprio Comune. Questo perché la nuova legge toglie loro il diritto di decidere, ma anche solo di valutare le proposte di modifica degli strumenti urbanistici comunali. Una scelta che creerà grande confusione e che, presumibilmente, causerà contenziosi tra privati e tra Enti Locali e privati.

Ma non basta, perché non crediamo che il Governo abbia intenzione di stare a guardare. Facile pensare che decida di impugnare la legge, rendendo ancora più farraginoso e caotico un settore che di tutto ha bisogno, fuorché di contenziosi e scarsa chiarezza.





Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte

Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte

Sean Sacco, Consigliere regionale M5S Piemonte