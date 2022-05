Saglione: "Importante progettare polo scolastico e piscina. Nuovo ospedale? Grande opportunità per Savigliano"

Progettare il futuro di Savigliano attraverso un metodo di lavoro volto al raggiungimento degli obiettivi. Su questo pilastro si fonda il programma elettorale di Gianfranco Saglione. Abbiamo posto al candidato a sindaco alcuni quesiti rispetto all’organizzazione e all’azione che, qualora eletto, si intende imprimere alla macchina amministrativa sulle attività progettuali. Nell'intervista un focus su alcune opere ritenute fondamentali e strategiche nel prossimo quinquennio. Tra le tante il nuovo Ospedale.

Nel suo programma elettorale si legge che intendete introdurre in Comune nuovi aspetti organizzativi. Quali e perché?

Riteniamo prioritari alcuni nuovi aspetti organizzativi sul piano amministrativo e degli uffici e per questo prevediamo l’istituzione di un Assessorato alla Pianificazione Strategica ed alla Rigenerazione urbana e rurale, alle Politiche di transizione ed ambientali. Non è solo un nuovo nome, ma corrisponde ad una visione amministrativa che fa della programmazione e della progettazione il perno su cui si muovono tutte le attività. Per questo prevediamo anche l’istituzione di un Ufficio Progetti con personale specificamente formato ed atto a lavorare su bandi e finanziamenti PNRR. Inoltre, poiché riteniamo componente fondamentale del metodo di lavoro che vogliamo seguire la partecipazione dei cittadini, e lo abbiamo dimostrato con il primo atto amministrativo del 23 aprile con i tavoli di ascolto, prevediamo l’istituzione di un efficace Ufficio stampa e comunicazione, che deve informare in tempo reale i cittadini sull’attività dell’amministrazione ed avere caratteristiche di bidirezionalità: informazione ed ascolto.

Nel programma da lei presentato si indicano come prioritari alcuni orientamenti di azione. Che cosa intende con questa affermazione?

Consideriamo la progettazione, unitamente ad una visione del futuro della Città, l’orientamento e l’azione fondamentale dell’amministrazione. Inoltre per poter avere un peso maggiore nei confronti delle amministrazioni da cui dipendono scelte non di competenza comunale, e intendo la Provincia e la Regione, occorre attuare una politica territoriale di programmazione, relazione e collaborazione con le realtà vicine, superando l’attuale isolamento. Riteniamo che il volontariato e le varie forme associative siano una grande risorsa per la comunità cittadina, per cui devono essere sostenute e valorizzate. A questi orientamenti di azione si aggiunge l’avvio di processi rigenerativi sulla base della cura e della manutenzione degli spazi pubblici ed una rinnovata attenzione per quella che è la componente più importante della nostra economia locale: l’agricoltura. E in ultimo, ma non ultimo punto per importanza, la formazione permanente del personale.

L’Ufficio progetti che avete in mente di creare, qualora eletti, quali caratteristiche deve avere?

Ho già accennato che un Ufficio progetti, componente fondamentale del metodo amministrativo che intendiamo attuare, deve essere costituito da personale specificamente formato ed atto a lavorare su bandi e finanziamenti, cui potranno aggiungersi consulenti su specifici temi. Ma sarà un ufficio di staff, che dovrà supportare tutti i settori amministrativi e quindi tutti gli Assessorati e sarà uno “strumento” di quello che è l’orientamento e il modo progettuale di amministrare della Giunta che andremo a costituire. Se lei legge il nostro programma, vedrà che l’istituzione dell’Ufficio progetti emerge come prioritario dalla messa in atto di un metodo di lavoro strutturato e fondato sull’analisi dell’esistente (potenzialità, criticità e vincoli) e sulla visione del futuro della Città. L’Ufficio progetti, ripeto, è uno “strumento” inutile ed inefficace se la progettualità non è la modalità di tutta la Giunta: i tecnici predispongono i progetti che l’amministrazione individua come importanti per la Città.

Quali i più importanti interventi relativi ad opere pubbliche che intendete progettare e realizzare?

L’elemento fondamentale per chi amministra e progetta interventi è avere innanzitutto chiare le disponibilità di bilancio, sia per le spese correnti che in conto capitale, e contemporaneamente cercare risorse aggiuntive partecipando a tutti i bandi con progetti credibili ed importanti per la Città. L’urgenza di alcuni investimenti in opere pubbliche si evidenzia dalla necessità di sistemazione dell’assetto stradale dentro e fuori il concentrico, dagli spazi inadeguati della Biblioteca Civica, dalla necessaria riqualificazione dello stadio Morino, dall’investire nella Cittadella dello Sport in via di Becco d’Ania. Due saranno gli importanti investimenti da progettare e realizzare: il nuovo polo scolastico e il rifacimento della piscina comunale, ormai del tutto inadeguata. Il nuovo polo scolastico, nella zona nord di Savigliano è da tempo giudicato necessario e dovrà essere progettato con un attento esame dell’andamento demografico della Città e quindi della necessaria capienza. La sua costruzione può inoltre svolgere un ruolo chiave: oltre a rispondere alle necessità di spazi per i nostri ragazzi innescherà un ripensamento complessivo degli spazi pubblici in Città, oltre a favorire un decongestionamento della viabilità nella zona centrale. La piscina comunale è oggi un servizio pubblico a cui afferiscono moltissimi cittadini, vi si svolgono molte attività sportive per i ragazzi e giovani. L’edificio esistente è obsoleto e del tutto inadeguato alle esigenze attuali; il ricorso alla sola manutenzione ordinaria risulta del tutto insufficiente per una sua funzionalità. Sono questi importanti interventi che richiederanno consistenti risorse: per questo progettare e ricercare nuovi fondi e non perdere occasioni di finanziamento sarà fondamentale per l’amministrazione.

Il nuovo Ospedale sicuramente rientra tra le grandi opportunità per il futuro della Città. Su questo punto quale la linea dell’amministrazione e quali gli ostacoli da superare?

È fondamentale, insieme ai Comuni dell’area vasta (Savigliano, Fossano, Saluzzo e gli altri Comuni del territorio), essere presenti e lavorare con la Regione Piemonte per la costruzione del nuovo Ospedale Territoriale che dia risposte ai bisogni dei cittadini. Questo significa arrivare da parte dell’Assessorato della Regione Piemonte quanto prima alla definizione di un progetto esecutivo che consenta di ottenere i finanziamenti dell’opera e, in tempi ragionevoli, di realizzarla. In questo progetto rientra la necessità di riorganizzare e concentrare attraverso la “Casa di comunità” i servizi territoriali e ampliare quelli domiciliari. Il nuovo Ospedale Territoriale costituisce sicuramente una grande opportunità per la nostra città, in quanto può portare con sé la realizzazione di nuove infrastrutture, un aumento demografico e l’espansione urbanistica.