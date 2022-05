Vittorio Sgarbi a Palazzo Taffini di Savigliano in sostegno a Gianluca Zampedri

Il critico d’arte e fondatore del partito “Rinascimento” Vittorio Sgarbi sarà a Savigliano venerdì 20 maggio alle 14,30 per promuovere la cultura come volano di crescita del territorio.

L’incontro, aperto a tutti, è organizzato dai gruppi che sostengono la candidatura di Gianluca Zampedri a sindaco di Savigliano e si svolgerà nel Salone d’onore di Palazzo Taffini, luogo simbolo della città.

«La bellezza di Savigliano – afferma Gianluca Zampedri – può e deve diventare ricchezza per la nostra città. E’ importante riprendere consapevolezza dell’enorme patrimonio culturale del territorio e tornare a valorizzarlo, come purtroppo da troppi anni non viene più fatto. Il supporto di Vittorio Sgarbi in questo progetto di rinascita della città è certamente di straordinaria importanza per gli obiettivi che intendiamo raggiungere, con il coinvolgimento delle migliori realtà e professionalità locali».