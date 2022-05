E al mattino il vaso non c’è più: spariscono piantine e fioriere a Saluzzo

La menta non è piaciuta. E’ l’unica piantina rimasta nel lungo vaso, su un davanzale ad altezza uomo, di una abitazione del centro storico dove erano state messe a dimora piantine aromatiche. Per l’esattezza 11 piante di prezzemolo e basilico. “Con cura” sono state spiantate e portate via. Nel vaso ora campeggia il cartello con la scritta "grazie", un messaggio diretto a chi le ha rubate per portarle nel proprio orto.

Con l’arrivo della bella stagione e l’esposizione di vasi all’esterno ,arrivano anche segnalazioni di furti. Se ne parla tra vicini di casa o sui social con foto del prima e del dopo di fioriere colme di fiori e poi con la sola terra. Sempre se il vaso è pesante. Perché altrimenti può sparire anche il contenitore dicono.

Un abitante del basso centro storico, ha raccontato di aver riempito di cactus le fioriere per contrastare il continuo spiantamento degli anni passati. Altri hanno legato i vasi con filo di ferro alle grate. Un fenomeno che va avanti da tempo. Lo scorso anno, racconta una residente sono stati estirpati dei, "sempre vivi" he avevo piantato vicino al muro di casa e una mattina non ho più trovato, una bellissima pianta di agave.

"Ieri ho messo fuori due grandi fioriere, ma non so quanto dureranno" commenta un altro residente.

"Ci piacerebbe tanto vedere in faccia chi è capace di rubare i fiori che vogliono abbellire la città, soprattutto il centro storico o dehor dei locali, altro bersaglio di spiantamenti".

Serpeggia un vago senso di indignazione tra i colpiti da furti: “non è tanto per il valore delle piantine in sé, quanto anche per una questione di rispetto degli altri e di senso della comunità”.