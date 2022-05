La fanfara di Jesolo in concerto a Saluzzo

A Cuneo è la settimana del 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri.

Eventi si tengono in tutta la provincia e anche a Saluzzo. In città il programma è coordinato dalla sezione locale dei bersaglieri intitolata al maggiore Giuseppe Isasca.

L’appuntamento è sabato 21 maggio alle 17 in piazza Vineis.

La comunità saluzzese ospita il concerto della Fanfara dei bersaglieri «Leopoldo Pellas» della sezione dell’«Associazione nazionale bersaglieri» di Jesolo, provincia di Venezia.

Le celebrazioni per i bersaglieri sono al via alle 16 con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Bersaglieri in piazza Buttini.

Alle 16,30 le associazioni d’arma del territorio si ritrovano in corso Italia, di fronte al duomo. Da li parte il corteo aperto proprio dalla fanfara del gruppo veneziano. Alle 16,45 saluto delle autorità civili, militari e religiose.

Dopo il concerto, alle 18,30, messa in duomo e alle 20 cena ne «Il Quartiere» (ex caserma Musso).

«I bersaglieri con il loro impegno e i loro sacrifici – dicono dalla giunta comunale – hanno offerto un contributo fondamentale per l’Italia e anche per la nostra Saluzzo. E’ un piacere partecipare alla loro festa annuale e far conoscere la loro storia e lo loro caratteristiche anche in queste terre dove, solitamente, i militari più conosciuti sono gli Alpini o i carabinieri. Benvenuti a tutti i bersaglieri d’Italia e grazie ai “nostri” bersaglieri saluzzesi».