Scuole premiate all’annuale assemblea della Fidas Monregalese

Sabato 14 maggio, presso la sala Scimè del Comune di Mondovì, si è svolta l’Assemblea annuale dell’associazione di donatori di sangue Fidas Monregalese. Dopo la relazione morale del presidente Mauro Benedetto, che ha illustrato le attività svolte durante il 2021, ha preso la parola il tesoriere Massimo Botto che ha argomentato le varie voci del bilancio sociale che l’assemblea ha poi approvato all’unanimità.



Nell’occasione, si è svolta la premiazione delle classi vincitrici del concorso “A scuola di dono” promosso dalla Fidas nazionale con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione del sangue fra i giovani. Un’apposita commissione, presieduta dal presidente e dai consiglieri Clara Mantelli e Diego Porta, ha valutato gli elaborati che sono risultati tutti meritevoli di apprezzamento.



Il concorso prevedeva tre livelli di coinvolgimento scolastico: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e Istituti Superiori. Dopo attento giudizio, sono risultati vincitori: gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Cigna della classe 3ª A del corso di Chimica, coordinati dalla professoressa Ivana Turco; per la sezione Scuola Secondaria di primo grado: gli alunni della classe 2ª A di Vicoforte dell’Istituto Comprensivo di San Michele Mondovì con la collaborazione della prof. Elisa Barale e per la sezione Scuola Primaria: gli alunni della scuola di Niella Tanaro accompagnati dall’insegnante Paola Violi.



Gli studenti delle superiori hanno realizzato un fumetto e un video con due interviste per comunicare il valore del dono oggi, fra guerra e pandemia.



I ragazzi della scuola secondaria di Vicoforte, con un video che simula un’edizione speciale di “tg scuola”, hanno invece raccontato tre storie di solidarietà fra persone di religioni e culture diverse per dimostrare che il dono del sangue non ha confini.



I bambini della primaria hanno creato cartelloni e disegni molto originali che sottolineano il bisogno di donare il sangue per salvare vite.



Ai vincitori del concorso è stato assegnato un buono del valore di 250 euro ciascuno per l’acquisto di materiale didattico. Agli studenti che hanno partecipato al concorso e ai docenti che li hanno accompagnati nella realizzazione degli elaborati, i complimenti di Fidas per l’impegno e per la creatività. Tutti i lavori premiati parteciperanno alla selezione a livello nazionale la cui premiazione avverrà a Catania il 3 giugno prossimo in occasione del Congresso Nazionale Fidas.