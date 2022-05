Atletica: mezza maratona, Cristina Frontespezi del Roata Chiusani campionessa europea

Grosseto. Nella Maremma toscana risanata dalle paludi, dal 12 al 15 maggio si sono svolte le gare dei Campionati europei master non stadia con gare già collaudate, quelle di corsa (la 10 e la mezza), e nuovissime: la 5 km di corsa, quelle di marcia e il Nordic Walking.

L'ottima atleta del Roata Chiusani Cristina Frontespezi ha vinto il titolo europeo in 1:40:11 e l'argento a squadre W65, nella mezza maratona.

Bravissima la compagna, Silvia Di Salvo, che ha ripreso, dopo cinque mesi per infortunio, concludendo con l'argento a squadre in 1:48:49, nelle W55, ("Sotto i miei tempi, ma sono felice per essere tornata a correre").

Nella stessa squadra e nella stessa gara, Guido Castellino, M60, ha concluso in 1:24:32.

Campione Dragonero, nei 10 km Claudio Ravera, M45, ha vinto l'argento a squadre, 9º assoluto e 3º italiano in 35:21. La moglie Antonella Ravera, W45, è arrivata 16ª in 46:22. Sempre della Dragonero, W75, Daniela Bruno di Clarafond ha vinto il bronzo nei 10 km e nei 5 km, e i due argenti nella classifica a squadre.

Valle Chiavenna, Campionati italiani giovanili di corsa in montagna. Il commento dell'allenatore, Daniele Crosio, la sera di domenica: "Siamo rientrati ora dai campionati Italiani giovanili di corsa in montagna. Io ho portato gli allievi, purtroppo solamente quattro perché il quinto per un'infortunio extrasportivo non ha potuto partecipare. Comunque, per noi il nono posto per la squadra allievi in Italia e prima squadra allievi del Piemonte. Hanno gareggiato Tommaso Olivero 14º, Francesco Civallero 47º, Stefani Pittavino 54º, Tommaso Crosio 57º. Il percorso molto tecnico e la temperatura estiva, hanno reso la gara di Prosto di Piuro in val Chiavenna (So) molto difficile. Gli allievi della Dragonero hanno nuovamente dimostrato grinta e carattere competendo contro i migliori interpreti della specialità. Un grazie da parte mia agli atleti e un po' di rammarico per l'assenza all'ultimo momento del quinto allievo Mattia Bramardi, che un infortunio ha tolto dalla competizione. Un grazie alla Dragonero per l'opportunità e all'Avis di Borgo che, mettendo a disposizione il nuovo pulmino, ha reso il viaggio estremamente più confortevole".

E conclude: "Sono riuscito pure a seguire a Chiavenna, sabato, un'interessante conferenza, come si dice a Napoli "nessuno nasce già imparato", su "Nuove sfide educative per l'allenamento dei giovani".