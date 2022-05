Basket: Farigliano conquista il titolo regionale U14

La Pallacanestro Farigliano ha conquistato il titolo regionale U14, superando, nella final four disputata in casa, Chivasso in semifinale e Oleggio in finale.

La Semifinale

Scendono in campo per la prima semifinale della final four regionale Under 14, di scena lo scorso fine-settimana al palazzetto di Farigliano, proprio i “gatti rossi” padroni di casa contro la formazione Ciglianese Chivasso. Fin da subito i locali mettono in campo energia da vendere e dinamismo, prendendo il largo già dal primo quarto. Chivasso prova a rientrare e si porta sotto di 10 lunghezze, ma i langaroli riorganizzano la transizione offensiva, allungando nuovamente. Le ampie rotazioni permettono a tutti i ragazzi di dare il proprio contributo alla meritata vittoria per 84-46. Nella seconda semifinale Oleggio supera Moncalieri e strappa il pass per la finalissima. Nella “finalina” è poi Moncalieri ad avere la meglio su Chivasso.

La Finale

Domenica il palazzetto così è gremito di spettatori, il Covid pare ormai un lontano ricordo e finalmente lo sport diventa protagonista. L'atmosfera si fa incandescente e per la finale tamburi, trombe, bandiere e cori accompagnano i ragazzi in campo per la partita che vale l’intera stagione. Il gioco è dinamico e veloce per entrambe le formazioni. Farigliano riesce a contenere meglio gli avversari e fa la voce grossa a rimbalzo. La differenza tecnica e tattica è comunque evidente e la Pf prende il largo già nel secondo quarto. Oleggio prova ad aumentare l'aggressività in difesa ma anche a cronometro fermo, i ragazzi di coach Sappa trovano il fondo della retina. Alla fine è un trionfo.

Farigliano vince ed è campione regionale con il punteggio di 82 a 53. A premiare le squadre partecipanti era presente direttamente il presidente regionale della FIP Mastromarco, con il sindaco Ivano Airaldi e il consigliere con delega allo sport Davide Cristiano. Finita la partita, a tutte le squadre e le tifoserie è stato offerto il rinfresco dalla Pallacanestro Farigliano.

PF. Alberione, Schellino, Occelli, Pecchenino, Fresia Dotta, Prandi, Zoppi, Pecchenino, Nastasi, Roagna, Mariani, Manera. All. Sappa, Alberione.

Ragazzi Csi

ACAJA CENTALLO 49

VBF PF 75

15-15, 27-33, 61-57

Giovedì scorso, la Virtus Fossano-Pallacanestro Farigliano ha giocato la gara 1 della semifinale nel campionato Ragazzi Csi a Centallo contro gli Acaja. La semifinale si gioca con andata e ritorno dove è determinante la differenza punti. La gara 2 è in programma venerdì 20 maggio alle 19 al palazzetto di Fossano. La vincente andrà a giocarsi poi la finale del 28 maggio. Ottima prova di tutti i ragazzi, ma è doveroso segnalare che ben 5 sono andati in doppia cifra: Giulia Aimasso, Dematteis, Zavattero, Grosso e Borgese. VBF PF. Dematteis E. 14, Zavattero 14, Aimasso G. 16, Grosso 14, Rossi, Medana, Borgese 10, Bagiacchi, Viara, Devalle 3, Aimasso S. 4. All. Dematteis A.

Gazzelle Pf

Sabato pomeriggio la Pf Pink ha partecipato al raduno Gazzelle a Bra in cui hanno giocato tre avvincenti partite contro le padrone di casa dell'ABET Bra, le Gators di Savigliano e le Gazzelle di Cuneo. Le giovani Pink che, nonostante il caldo, hanno dimostrato grande grinta e tanti miglioramenti.

Pf Pink. Alberione, Ascheri, Bertaina, Borgese, Cagnassi, Drocco, Gaiero, Montanaro, Munoz, Omodeo, Rosso G., Rosso B. All. Bolgioni.