Finale Play-off A2/F: "TUTTI A MACERATA!"...Tifosi ed Lpm Bam Mondovì preparano la trasferta per la finalissima di sabato

Tifosi del Puma in "fermento", se non addirittura in "fibrillazione" in vista di gara-3 della Finale Play-off di volley femminile di serie A2. Sabato sera (ore 20,30) la Lpm Bam Mondovì scenderà in campo al Pala FonteScodella di Macerata per affrontare, per la terza volta in due settimane, le padrone di casa della Cbf Balducci.

Un match che metterà in palio la promozione in A1, visto che dopo due gare la situazione è di perfetta parità, con una vittoria per parte. Una sfida dunque decisiva, alla quale i tifosi monregalesi, nonostante la lunga distanza (606 Km), non vorranno di certo rinunciare.

La macchina organizzativa intanto si è messa rapidamente in moto. Grazie al cospicuo contributo economico della società della presidente Alessandra Fissolo, il costo della trasferta è stato notevolmente calmierato. La Lpm ha previsto un pacchetto che comprende viaggio in pullman e biglietto per assistere al match, il tutto a sole 25 euro.

Partite come quelle di sabato prossimo non capitano di certo tutti i giorni e la Città saprà di certo rispondere "presente" a questo evento, soprattutto per stare accanto alle Pumine in un match così importante. Ecco di seguito il post apparso questa mattina sulla pagina social della Lpm:

TUTTI A MACERATA!