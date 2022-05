Ottimi risultati per la Cuneoginnastica al campionato italiano di Serie D Silver a Chivasso

Si è svolto a Chivasso (To) il campionato di Serie D Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. La Asd Cuneoginnastica si è presentata in gara con ben 8 formazioni suddivise nelle varie categorie di competizione.

Ad aprire la giornata sono state le giovanissime allieve del livello LA. Con una buonissima prova Alice Bergese, Amber Cuka, Sofia Fantino, Natalia Oancea e Martina Pisoni si piazzano appena ai piedi del podio per pochissimi centesimi di punto.

Ottima prestazione per le compagne più grandi che nella categoria LA OPEN salgono sul secondo gradino del podio. In pedana sono scese Arianna Bagnis, Sveva Bergese, Alisia Forte, Cristina Gastaldi e Greta Pezzoli con il collettivo a corpo libero ed hanno concluso la gara con l’esercizio in successione a fune e palla Sindi Boda e Bianca Musumeci che hanno inoltre ottenuto il miglior punteggio di specialità.

Nel livello LB allieve ancora una squadra di giovanissime. Anita Boi, Miriam Bragoli e Adele Bramard con due ottime prestazioni sia al collettivo che con l’esercizio in coppia concludono la gara in 7^ posizione a soli 0,40 centesimi dal podio.

Due le formazioni schierate dalla società bianco blu nel livello LC OPEN.

Con il totale di 31,625 la “squadra 3” si aggiudica la medaglia d’argento. Un’ottima gara condotta da Sofia Bouamor, Anna Bressano ed Arianna Buccaresi.

La seconda squadra a causa di un’esecuzione fallosa con l’esercizio alla palla si ferma purtroppo al 4° posto. Per loro però miglior punteggio al collettivo corpo libero, premiato e apprezzato dalla giuria per la qualità artistica della composizione.

Un’altra bellissima medaglia d’argento arriva dalla compagine del livello LD Open. Quattro giovanissime atlete che si sono ben distinte sulle 13 squadre partecipanti. Irene Ciarlo, Alexandra Mandrile, Arianna Not ed Alice Rosso al collettivo, Irene ed Arianna con l’esercizio in successione a palla e nastro e con l’esercizio individuale Irene, che ottiene anche il miglior punteggio di specialità.

Salendo ancora di un livello, LE allieve, la Asd Cuneoginnastica ha schierato in pedana Arianna Caliman, Alice Falletto, Sofì Myftaraj, Veronica Rossi e Matilde Viano. Per loro un esercizio collettivo a 5 cerchi macchiato da qualche imprecisione sul finale, riscattato poi con una splendida esecuzione dell’esercizio in successione al cerchio (Matilde) e alle clavette (Arianna) che è valso loro un meraviglioso 13,200. Chiude con l’individuale al cerchio Matilde (classe 2012). Queste 5 giovanissime atlete hanno conquistato una meravigliosa medaglia d’oro.

Chiudono l’intensa giornata di gara le compagne della categoria Open con un’altra medaglia d’argento. Una magistrale esecuzione del collettivo con i cerchi per Francesca Bertaina, Anna Fraire, Chiara Garello, Beatrice Mandrile e Giorgina Plaku.

Proseguono Anna e Beatrice che con la successione cerchio e clavette fanno segnare un bel 13,275. Beatrice alle clavette porta a casa un super punteggio: 13,985.

"Non possiamo che essere soddisfatte del lavoro svolto insieme alle nostre atlete -, commentano le tecniche Marianna Ricca ed Emilia Rancurello -. "Abbiamo finito i campionati regionali nel migliore dei modi e adesso ci prepariamo per l’appuntamento Nazionale di Rimini a fine giugno. Frutto di tutti questi risultati è anche l’aiuto di tutte le assistenti che collaborano con noi alla crescita delle giovani atlete".

Il prossimo appuntamento è con il Saggio di Fine Anno, il 5 Giugno alle ore 15 presso il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta.