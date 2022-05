Volley: l’Academy Summer Camp torna a Dogliani

Dopo il coraggioso esordio nel luglio 2020, nell’immediato post lockdown, e la trasferta ligure della passata stagione, l’Academy Summer Camp ritorna in provincia di Cuneo, precisamente a Dogliani.

Organizzato dalla Granda Volley Academy, in collaborazione con il Comune di Dogliani e con il contributo della Fondazione CRC, il camp biancorosso propone una full immersion pallavolistica di sei giorni per divertirsi insieme, migliorare la tecnica personale, confrontarsi con realtà diverse e fare pratica.

L’attività sarà seguita ed organizzata dallo staff tecnico della Granda Volley Academy con la supervisione del professor Luciano Pedullà, primo allenatore della formazione di A1 della Cuneo Granda Volley, e la presenza di atlete della prima squadra.

Gli iscritti verranno accolti nel capoluogo delle Langhe sud-occidentali ed ospitati presso la struttura rinnovata dell’hotel ristorante Tenuta Larenzania, completa di piscine e campi da beach volley.

Durante la settimana verranno programmate attività indoor, presso il palazzetto di viale Rimembranza, e outdoor, come sessioni di gym in acqua, camminate lungo i sentieri del Dogliani, attività serali di animazione interne ed esterne alla struttura oggetto di importanti lavori voluti da neo proprietario, Firmino Riva: «Si tratta di progetto importante per Dogliani e per lo sport delle nostre zone che coincide con la ‘rinascita’ della Tenuta Larenzania, una struttura molto importante per tutto il territorio in quanto si presta per organizzare moltissimi tipi di eventi e di attività. Ospiteremo le ragazze del volley con molto piacere e siamo certi che ad attenderle troveranno una location piacevole, completa e funzionale. Per ridare alla Tenuta l’aspetto e la fruibilità che merita stiamo utilizzando l’esperienza decennale che abbiamo maturato in questa attività con la gestione della Locanda del Nocciolo a Novello e recentemente del B&B di charme Palazzo Finati ad Alba. Abbiamo riaperto la Tenuta a fine febbraio e stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione che hanno interessato in primis il salone ristorante e l’allestimento di strutture esterne per la ristorazione nella bella stagione. La nostra è una cucina del territorio già ben conosciuta perché è la stessa che proponiamo alla Locanda con ottimi riscontri. Ora ci stiamo occupando dell’aspetto esterno e del parco che merita un’attenta valorizzazione e del ripristino delle piscine che riapriremo appena il meteo lo consentirà. Abbiamo in mente tantissime cose da realizzare, eventi, musica e quant’altro e alcune collaborazioni già in divenire».

L’Academy Summer Camp si svilupperà durante tre settimane: da domenica 3 luglio a venerdì 8 luglio 2022; da domenica 10 luglio a venerdì 15 luglio; da domenica 17 luglio a venerdì 22 luglio. Saranno disponibili due soluzioni per ragazze delle annate comprese tra 2003 e 2011: camp residenziale (con pernotto) e giornaliero. Gli iscritti alla Cuneo Granda Volley o alle società affiliate al Network potranno usufruire di tariffe agevolate.

Le quote comprendono: pensione completa, attività fisica e sportiva, kit materiale tecnico, assicurazione. Informazioni e iscrizioni presso la segreteria in via Bassignano 14 - Cuneo

ORARI: dal lunedì al venerdì 10-12/15-19. Tel: 0171 1961194 – 392 739 3604 E-mail: academy@cuneograndavolley.it. Disponibile anche il form online.

«Torniamo con piacere in terra di Langa – dichiara Luca Di Giacomo, presidente Granda Volley Academy – dove ci accompagnano positivi ricordi legati all’edizione 2020 e la fattiva collaborazione con il Vbc Dogliani. Finora abbiamo incrementato di anno in anno i nostri numeri, così come la professionalità legata all’accoglienza degli iscritti. Ci impegneremo per mantenere invariato questo trend di crescita e continuare a regalare pensieri positivi durante un periodo storico ‘complicato’ per tutti e di certo anomalo per le nuove generazioni».