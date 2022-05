Volley maschile: Cuneo, Under 17 e Under 13 in Finale Regionale

La Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo allenata dai coach Revelli, Alivesi e Tomatis dopo la vittoria di domenica scorsa contro il PVL, si qualifica al primo posto del girone regionale e accede da migliore alla Final Four U19 che si terrà a Novara domenica 22 maggio e che vedrà i cuneesi affrontare nella semifinale Acqui Terme, mentre gli altri semifinalisti saranno Parella e lo stesso PVL.

«Domenica scorsa contro Pvl è stato il miglior viatico possibile in vista della prossima Final four; prestazione di squadra di ottimo livello sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico e agonistico. Tranne il primo set, durante il quale abbiamo commesso qualche errore di troppo per la foga di indirizzare subito la partita, abbiamo sempre condotto con un margine buono che ci ha garantito la tranquillità necessaria per tirare fuori le nostre qualità. Cambiopalla puntuale, fase break ottima, indirizzata da servizio efficace. Ci presentiamo alla finale regionale da detentori del titolo, ma la riconferma sarà complicata, causa l'ottima qualità delle contendenti, Parella in primis che conosciamo bene (favorita nell'altra semifinale), e Acqui Terme che stiamo studiando. Il livello in generale è buono, la differenza sarà fatta dai particolari, dal servizio e dal numero di errori, che in queste partite aumentano a causa della posta in palio. Abbiamo una settimana di lavoro per ottimizzare quanto fatto durante la stagione e arrivare alle semifinali nelle migliori condizioni. Siamo cuneo, dobbiamo provare a vincere sempre!» - coach Francesco Revelli.

Anche l’Under 13 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa allenata da coach Anna Bono dopo aver conquistato la medaglia d’argento territoriale lo scorso weekend, disputerà le Finali Regionali a Savigliano il 2 giugno.

Cuneo per arrivare in finale ha fatto un percorso immacolato, vincendo contro Mondovì e Dronero, tuttavia poi ha perso la finale contro Savigliano 2/0.La fase provinciale ha visto quindi primo Savigliano, secondo Cuneo Rossa, terzi Alba verde e quarti i Dragons Dronero.

Ecco gli atleti protagonisti: Migliore Niccolò, Degiorgis Fabio, Grandis Federico e Bertone Luca.Un grande percorso quello fatto dall’U13 Verde e U13 Bianca, arrivate rispettivamente all’8° e 13° posto territoriale.