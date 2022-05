Volley femminile A1 - Bosca S.Brernardo Cuneo, ufficializzata la conferma di Beatrice Agrifoglio

Per la seconda stagione consecutiva, la terza negli ultimi quattro anni, a vestire la maglia numero nove della Bosca S.Bernardo Cuneo sarà ancora Beatrice Agrifoglio. Prosegue e si rafforza sempre di più il legame tra la società di via Bassignano e la ventottenne palleggiatrice toscana, terza conferma dopo quelle di Signorile e Gicquel.

AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ Dopo la parentesi a Perugia nella stagione 2020/2021, Beatrice Agrifoglio la scorsa estate è tornata in quella che non esita a definire la sua seconda famiglia. Come già nella stagione 2019/2020, in cui fu protagonista della celebre 'remuntada' su Scandicci, anche nel suo secondo campionato in biancorosso si è sempre fatta trovare pronta ed è stata decisiva in alcuni momenti chiave come nella vittoria su Busto al cardiopalma nell'ultima giornata di regular season. Pedina fondamentale all'interno dello spogliatoio, Agrifoglio è pronta a condividere ancora la cabina di regia con Noemi Signorile con l'obiettivo di portare quei colori che ama sempre più in alto.

BEATRICE AGRIFOGLIO, PALLEGGIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Aver scelto di rimanere a Cuneo per me è fonte di gioia e felicità. Come dico a tutti, Cuneo ormai è la mia seconda casa e la mia seconda famiglia: mi trovo benissimo con la società, i tifosi, la città. Sono molto felice della squadra che si sta formando; sono assai curiosa di lavorare per la prima volta nella mia carriera con Luciano Pedullà, penso che ci sarà da divertirsi. Quest'estate mi dividerò tra vacanze, studio, qualche puntata a Cuneo e allenamenti in palestra, perché non vedo l'ora di ripartire con il nuovo gruppo. La scorsa è stata una grandissima stagione, ma non vogliamo fermarci qui. L'obiettivo è quello di migliorare il piazzamento dell'anno passato e portare il nome di Cuneo ancora più in alto. Come sempre sarò a disposizione della squadra e darò tutta me stessa. Mando un abbraccio forte ai tifosi cuneesi, che non vedo l'ora di riabbracciare presto».