A Dogliani suonerà la Fanfara dei Bersaglieri di Piave: appuntamento il 21 maggio

Sabato 21 maggio, il Comune di Dogliani e l’Associazione Bersaglieri locale ospiteranno, in occasione del 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Cuneo, i componenti della Fanfara di San Donà di Piave. Per un saluto “bersaglieresco” alla cittadinanza, è stato organizzato un concerto della Fanfara alle ore 19.15, sul Sagrato della Chiesa della Parrocchia di SS. Quirico e Paolo. Composta di circa 35 elementi, provenienti dalle Fanfare reggimentali presenti nel territorio nazionale, la Fanfara annovera tra le sue fila anche appassionati di musica che condividono lo spirito di questo corpo militare. Molto apprezzata per la partecipazione a raduni e cerimonie commemorative in ambito Nazionale, la Fanfara di San Donà di Piave si è distinta anche in ambito internazionale con alcune esibizioni in Spagna, Austria, Francia, Slovenia, Germania e Belgio.

Il concerto sarà accompagnato dalla Pattuglia Ciclistica composta da una quindicina di elementi che indosseranno la divisa storica della Prima Guerra Mondiale, periodo che ha segnato la costituzione e l'impiego dei Bersaglieri Ciclisti.

Il programma dettagliato prevede: ore 17.30 onoranze al Monumento dei Caduti e saluto delle Autorità. Ore 19.15 concerto della Fanfara di San Donà di Piave sul sagrato della Parrocchia S. Quirico e Paolo. Alle ore 20.30 Cena Cremisi aperta a tutti presso la Cittadella delle Associazioni. Per info e prenotazioni fino a esaurimento posti: 339.6396800.