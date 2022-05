Ad Alba gli eventi per la "Settimana della comunicazione"

Dal 21 al 29 maggio si snoda in tutta Italia la Settimana della comunicazione, che quest'anno ha il suo epicentro nella diocesi di Rieti, grazie all'impegno di Paoline, Paolini e soprattutto del carissimo vescovo Domenico Pompili. Tutti i particolari e il calendario li trovate su www.settimanadellacomunicazione.it.

Il tema della Settimana l'ha dato papa Francesco (allego il testo del Messaggio): "Ascoltare con l'orecchio del cuore".

Anche ad ALBA abbiamo programmato quattro eventi per cercare di capire come fare silenzio dentro di noi e migliorarci con l'ascolto delle persone e della realtà che ci circonda: non per niente abbiamo chiamato Luca Mercalli per aiutarci a "sentire" il polso della Terra.

Aprirà la Settimana lunedì 23 maggio, in Sala Alberione, don Stefano Stimamiglio, nuovo direttore di Famiglia Cristiana dal 14 marzo 2022. Sacerdote dal 2007, 57 anni, già condirettore della rivista, è stato anche segretario generale della San Paolo.

Un altro appuntamento interessante è venerdì 27 maggio col prof. Piermario Mignone, che ci introduce al film FIGLI con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.

Non dimentichiamo la chiusura domenica 29 maggio con la celebrazione ufficiale del nostro vescovo Marco Brunetti nel Tempio San Paolo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con obbligo di mascherina.