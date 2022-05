All together - uno spettacolo da fare… insieme” torna a Savigliano

Non c’è il due senza il tre, ma il quattro (al contrario di quello che dice il detto) non viene da sé. Servono impegno, lavoro, dedizione, amore… ed è quello che hanno messo in campo gli attori/musicisti del gruppo “Tut a post” e i supervolontari dell’Auser che si sono messi d’impegno per portare, per la quarta volta, appunto, in scena “All together - uno spettacolo da fare… insieme” che torna a Savigliano (dopo tre sold-out consecutivi!) venerdì 20 maggio (alle 20,45 all’Ala “Momo Morello”) come gustosa anteprima alla stracittadina StraSavian che si terrà la domenica successiva

La bellezza e la ricchezza dello stare insieme, e di come, “insieme” si possano realizzare grandi e belle cose per la nostra vita e quella degli altri, sarà ancora il tema trainante della serata, tra gag e canzoni, tra balletti e riflessione, tra commozione e risate!

Il “lavoro” (totalmente volontario) all’Auser è aumentato con decine di anziani da accompagnare a visite ed impegni e con chilometri e chilometri da percorrere, al punto che le due auto a disposizione non bastano più quindi… ne serve una terza! Per questo sia la StraSavian che i “Tut a post” cercheranno di raccogliere soldi per dare una mano. Concreta!

Con il sostegno del CSV di Cuneo le offerte raccolte andranno all’Auser e si trasformeranno nel nuovo automezzo (o almeno una parte di esso)!

I protagonisti della serata saranno i “Tut a post” e cioè Gian Curti, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Benedetta Curti, Emanuele Galvagno, Paola Piumatti, Irene Bricchi, Claudia Marsico, Elena Leone, Chiara Vaira, Maria Bossolasco, Marco Racca, Alberto, Domenico e Giona Bosio. Una vera band musicale con tanta e bella musica live, la danza, il teatro, la comicità e la riflessione saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita!

Oltretutto ci sarà una bella sorpresa che rimane top secret ma che sarà assolutamente… irripetibile!

Ingresso libero con prenotazione consigliata (dalle 9,30 alle 12) allo 0172/715137 oppure a ausersavigliano@gmail.com