Cuneo: presentato il calendario degli appuntamenti del 69° Raduno Bersaglieri (FOTO)

Presentato ufficialmente il calendario degli appuntamenti relativi al 69° Raduno Bersaglieri, in programma a Cuneo fino a domenica 22 maggio.

Tanti gli eventi in programma, illustrati nel corso della conferenza stampa svoltasi nella mattinata di mercoledì nel Salone d'Onore del Comune.

A fare gli onori di casa il sindaco Federico Borgna che ha aperto la serie di interventi proseguita con il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Ottavio Renzi, il presidente del Comitato Organizzatore del 69° Raduno Guido Galavotti (oltre che presidente regionale ANB) ed il Generale di Brigata Antonio Pennino.

Sarà una prima volta per la città, pronta ad accogliere decine di migliaia di persone. Eppure proprio Cuneo diede i natali ed ospitò il 1° Reggimento Bersaglieri, contribuendo ad una storia iniziata nel lontano 1836.

Momento fatidico della kermesse la sfilata di domenica 22, in via Roma e Corso Nizza, naturalmente al passo delle fanfare (ben 53 quelle presenti, sulle 69 esistenti in tutta Italia). L'evento si concluderà con il passaggio delle Frecce Tricolori, per la prima volta sul cielo di Cuneo.

Da non perdere il "Villaggio del Bersagliere", che verrà allestito in piazza Virginio e sarà arricchito da stand di prodotti locali e articoli che fanno riferimento al mondo dei Bersaglieri.

Nella serata di sabato, invece, presso l'ex Foro Boario andrà in scena il Gran Galà di Fanfare, intitolato "La storia siamo noi".

QUI ULTERIORI INFO SUL RADUNO ED IL PROGRAMMA COMPLETO