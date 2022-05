Gli assaggiatori d'Italia e la “verità del gusto”: primo confronto nazionale nel castello di Grinzane Cavour

Qual è “la verità del gusto”? E quali sono le vie per scoprirlo? L'indagine tecnica, l'analisi sensoriale, o non anche la ricerca delle radici culturali di un determinato prodotto, e delle emozioni che questo sa suscitare?

Per gli assaggiatori di formaggi dell'Onaf gli interrogativi sull'essenza del gusto sono materia di studio e di applicazione pratica durante le degustazioni da oltre trent'anni. E su quello che resta in fondo un “mistero”, hanno chiamato a raccolta i confratelli delle varie associazioni e organizzazioni di assaggiatori per un simposio originale e innovativo, il primo in Italia per quantità e qualità dei partecipanti.

Il meeting si intitola appunto “La verità del gusto” e si terrà sabato 11 giugno al castello di Grinzane Cavour (ore 15-18) nell'ambito della Convention sulla “nuova stagione” Onaf che riparte in tutta Italia dopo i due anni del tunnel pandemico e a celebrazione del decimo compleanno di “InForma”, il magazine degli assaggiatori di formaggio.

Con la conduzione di Luigi Cremona, talent scout del gusto e maestro di giornalismo enogastronomico, assieme all’Onaf dibatteranno l'argomento i big dell'Onav (l'Organizzazione degli assaggiatori di vino che nel 2021 ha celebrato i 70 anni), e dell’Ais, Associazione Italiana Sommeliers, dei salumi, dell'olio di oliva di Imperia e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, nonché gli ambasciatori del miele e gli esperti della frutta, con gli specialisti della birra, della grappa e delle acquaviti.

Un mondo di fini intenditori che, nei rispettivi campi di competenza, rappresentano l'eccellenza dell'arte degustativa. A ideale suggello del meeting si andrà alla scoperta di un percorso di assaggi con i prodotti di ogni Associazione presente al dibattito.