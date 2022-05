Il Roero vuole diventare "Distretto del Cibo": tre incontri per mettere a punto il dossier di candidatura

Riconoscere le peculiarità del Roero e lavorare per valorizzarle al meglio. Se ne parlerà nel primo di tre incontri dal titolo “Distretto del cibo del Roero”, in programma lunedì 23 maggio alle ore 20.30 presso il Palatenda di Sommariva Perno.



Un format creato dall’Associazione Sindaci del Roero presieduta dal sindaco di Monticello d'Alba Silvio Artusio Comba e dall’associazione Valorizzazione del Roero capitanata dal primo cittadino di Santa Vittoria d'Alba Giacomo Badellino, che stanno definendo la candidatura del Distretto del Cibo alla Regione Piemonte.



Gli incontri servono per dialogare e confrontarsi con gli operatori del territorio. Ascoltare le loro esigenze e definire obiettivi comuni sui quali lavorare per promuovere un sempre maggiore sviluppo della Sinistra Tanaro.



Durante le serate interverranno i rappresentanti del Comitato promotore e i tecnici incaricati per la predisposizione del fascicolo candidatura.



Sono quindi invitate a partecipare le aziende agricole e quelle attive nella trasformazione dei prodotti agricoli, insieme a tutte le aziende interessate al progetto. Oltre a Sommariva Perno, gli incontri si terranno il 30 maggio a Canale e il 6 giugno a Pocapaglia.