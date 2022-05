Indagini dell'ANAS a Mondovì per la realizzazione del terzo lotto della tangenziale

Il progetto definitivo era stato presentato nel giugno 2020, poi nel 2021 l'opera era stata inserita tra, con la nomina di un commissario straordinario che, nei giorni scorsi, per conto di ANAS ha richiesto l'effettuazione di indagini del sottosuolo nell'area pubblica, tra via vecchia di Monastero e via Vecchia Frabosa, nella zona dei giardini pubblici dell'Annunziata.

Tutto in previsione dei lavori per la realizzazione del terzo lotto. Per questo dal 12 al 20 maggio, con apposita ordinanza, è stato disposto il divieto di accesso pedonale ai giardini.

Il terzo lotto, opera attesa da anni, prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale di 2,7 km per collegare la provinciale Villanova con la statale 28, con due intersezioni a rotatoria e ripristino di viabilità secondarie. Gli interventi, come spigavano sul sito del Governo "prevedono la realizzazione: di una galleria naturale di sviluppo pari a 1412 m, una galleria artificiale di 150 m ed un viadotto di lunghezza pari a circa 240 m. La sezione tipo prevista è di tipo C1, ai sensi del D.M. 2001, con una corsia per senso di marcia e banchine laterali, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m".