Viabilità a Cuneo: come cambia con il Giro e il Raduno dei Bersaglieri

Nel periodo 19-22 maggio la Città di Cuneo sarà interessata da 2 eventi di grande prestigio, l’arrivo della 13° tappa del Giro d'Italia Sanremo – Cuneo e il 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri.

Per permettere lo svolgimento delle 2 manifestazioni in sicurezza, saranno operative le seguenti limitazioni alla sosta ed al transito veicolare:

105° GIRO D’ITALIA - 20 maggio 2022 - 13a tappa Sanremo - Cuneo

Elenco strade altipiano con interdizione alla sosta ed al transito veicolare:

· Piazza Galimberti tutta la piazza, anello interno ed anello esterno per area Village, parcheggio sponsor, fornitori e percorso gara.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 21:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

· Corso Garibaldi tratto compreso da Piazza Galimberti a via Asilo esclusa per parcheggio sponsor e fornitori.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di venerdì 20/05;

· Via Statuto tratto compreso da Corso Nizza a via Luigi Gallo inclusa per percorso ammiraglie a fine gara.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Via Luigi Gallo tratto compreso da via Statuto a Corso Dante incluso

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Corso Nizza tratto compreso da piazza Galimberti fino a Corso Giolitti / Corso Brunet esclusi, percorso di gara e area di arrivo.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 21:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

· Corso Nizza tratto compreso da Corso Brunet fino a Corso Ferraris / Corso Vittorio Emanuele II esclusi, per parcheggio fornitori.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Corso Dante lato Gesso, ambo i lati, tratto compreso da Corso Nizza a Viale Angeli escluso, parcheggio Quartier Tappa (che sarà presso la sede della Provincia di Cuneo).

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Corso Dante lato Stura, corsia lato valle, tratto compreso tra Corso Nizza a via C. Emanuele Terzo esclusa, area riservata catering.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 21:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

· Via Carlo Boggio tratto compreso da Corso Dante a Corso Brunet incluso, percorso ammiraglie e sosta riservata invitati.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Via Monsignor Peano tratto compreso da Viale Angeli a via Carlo Boggio, sosta riservata organizzazione.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Corso Brunet tratto compreso da via Carlo Boggio a Viale degli Angeli escluso, area riservata a bus, squadre e ammiraglie.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Corso Brunet tratto compreso da Corso Nizza a via Carlo Boggio, allestimento area di arrivo.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 21:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

· Corso Giolitti tratto compreso da Corso Nizza a via XX Settembre esclusa, area riservata TV Compound.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

Divieto di transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

· Piazza Europa lato Stura.

Divieto di transito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di venerdì 20/05 eccetto residenti e autorizzati;

· Piazza Europa lato Gesso, area riservata TV Broadcaster.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

Divieto di transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 24:00 di venerdì 20/05;

· Via Vittorio Bersezio tratto compreso da Corso Brunet a Corso Santorre Santarosa escluso, area riservata a bus, squadre e ammiraglie.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Piazzale Giacinto Borelli, parcheggio riservato Giro-E.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 21:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

· Piazzale ex Mercato Uve, parcheggio riservato fornitori.

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 19:00 di giovedì 19/05 alle ore 20:00 di venerdì 20/05;

Percorso di gara (per quanto riguarda il tratto di competenza del comune di Cuneo):

Rotatoria SP564 dal confine di Peveragno regione Colombero – via Genova (SP564) – rotatoria via Savona (SP564 con SP422) – attraversamento rotatoria Circonvallazione Bovesana – Via Savona – attraversamento rotatorie di Borgo San Giuseppe – Via Savona – rotatoria Circonvallazione Nord – Circonvallazione Nord tratto ascendente – attraversamento rotatorie Piazza Torino – via Roma – Piazza Galimberti (sagrato) – Corso Nizza – Arrivo (prossimità di Piazza Europa).

Il tutto previsto come orario dalle ore 16:50 alle 17:27 a secondo della media oraria tenuta.

9° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI - Domenica 22 maggio 2022

Elenco strade altipiano con interdizione alla sosta ed al transito veicolare:

Venerdì 20 – sabato 21 maggio 2022

Montaggio tribune su slarghi Corso Dante

· Corso Dante lato Gesso, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Nizza a via Carlo Boggio/via Luigi Gallo escluse

· Corso Dante lato Stura, ambo i lati, tratto compreso Corso Nizza a via Carlo Emanuele III esclusa

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 20:00 del 20/05 alle ore 08:00 del 21/05 per montaggio tribune;

Domenica 22 maggio 2022

Fase di “ammassamento” dalle ore 05:00 alle ore 09:00 di domenica 22 maggio 2022.

· Via Savona altezza rotatoria di Via del Borgo Gesso

Chiusura al transito veicolare veicoli in ingresso Cuneo dalle ore 05:00 alle ore 09:00 di domenica 22/05;

Tutti i veicoli saranno indirizzati verso la Circonvallazione Bovesana per l’ingresso in Cuneo;

· Circonvallazione Nord altezza rotatoria Discesa Bellavista (rotatoria cimitero)

Chiusura al transito veicolare veicoli in ingresso Cuneo dalle ore 05:00 alle ore 09:00 di domenica 22/05;

· Corso Guglielmo Marconi

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito veicoli in ingresso Cuneo (tratto ascendente) dalle ore 05:00 alle

ore 09:00 di domenica 22/05;

· Piazzale Porta Mondovì (ex mercato uve)

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 09:00 di domenica 22/05;

· Lungogesso Corso Giovanni XXIII ambo i lati, tratto compreso tra Piazza Torino a Via della Pieve/Via Peveragno escluse

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 fino a cessate esigenze di domenica 22/05;

· Via della Pieve tratto compreso tra scalone (locale Ex Lavatoi) a Lungogesso Giovanni XXIII

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 fino a cessate esigenze di domenica 22/05;

Sfilata Bersaglieri dalle ore 09:00 alle ore 14:00 di domenica 22 maggio 2022.

· Piazza Torino area riservata mezzi di soccorso

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Via Roma ambo i lati, tratto compresa tra Piazza Torino a via Alberto Nota

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Piazza Galimberti, tutta la piazza, anello interno ed anello esterno

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Corso Nizza tratto compreso da Piazza Galimberti a Corso Santorre di Santoarosa incluso

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Corso Dante lato Gesso, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Nizza a via Carlo Boggio/via Luigi Gallo escluse;

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Corso Dante lato Stura, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Nizza a via Carlo Emanuele III esclusa

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Corso Giolitti ambo i lati, tratto compreso da Corso Nizza a Via XX Settembre inclusa, per area bus radunisti

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Corso Giolitti tutto il corso, corsia in ingresso Cuneo, per area bus radunisti

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Corso Brunet tratto compreso da Corso Nizza a Via Carlo Boggio esclusa

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Piazza Europa, tutta la piazza, lato Gesso e lato Stura

Divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Piazzale della Libertà, anello esterno lato Corso Giolitti, tratto compreso tra Corso Monviso a Corso IV Novembre, per area bus radunisti

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Piazzale Movicentro area bus radunisti

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Corso Gramsci, tutto il corso ambo i lati, per area bus radunisti

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

· Piazzale della dogana area bus radunisti

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di domenica 22/05;

Percorso sfilata: Piazza Torino – Via Roma – Piazza Galimberti – Corso Nizza – Piazza Europa area di scioglimento.