Sono aperte le iscrizioni al Summer Camp a Moretta che inizierà il 20 giugno

Arriva anche a Moretta il Summer Camp per i bambini dai 3 ai 15 anni.

Si svolgerà dal 20 giugno al 29 luglio, all’aperto, con attività e giochi in lingua inglese con insegnanti bilingue esperti e preparati in insegnamento ai bambini e ragazzi.

L’organizzazione è della scuola di lingue Helen Doron English - International School di Moretta diretta da Delia Peña.

Ci saranno anche gite e uscite didattiche, oltre a laboratori teatrali, musica, film in inglese, arts and crafts labs.

L’orario va dalle 8.30 con un momento di accoglienza, fino alle 16. Al mattino bambini e ragazzi saranno seguiti in un corso di inglese e in diverse attività, mentre al pomeriggio dopo il pranzo, si dedicheranno al gioco libero e poi ad attività più tranquille, sempre in lingua inglese, quali film e teatro.

«Le abitudini positive – spiega Delia Peña - danno ottimi risultati e se vengono proposte in lingua inglese... molto meglio. I nostri bimbi si abituano infatti all’ascolto ripetuto: se ci rivolgiamo a loro con frasi tipo “let’s have lunch”, “let’s wash our hands”, “let’s play together” e cosi via, si ottengono sicuramente dei risultati».

La frequenza al Summer Camp è flessibile, con possibilità di scelta degli orari in base alle proprie esigenze. Le prenotazioni sono settimanali, con sconti per chi iscrive più figli. Per offrire un servizio di qualità i posti sono limitati, le iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio.

Per informazioni sui costi rivolgersi alla sede Helen Doron in Via Pollano 21 a Moretta, tel. 348.9598293 oppure scrivere a internationalsc2021@libero.it.