Borgo, elezioni comunali: "Realizziamo Insieme" presenta gli appuntamenti pubblici

La lista civica Realizziamo Insieme, capitanata dal candidato Sindaco Paolo Giraudo, in lizza per le prossime elezioni comunali di Borgo San Dalmazzo, ha presentato un fitto calendario di incontri pubblici.

"Vogliamo davvero ascoltare tutti", ha dichiarato Paolo Giraudo. "Il futuro della nostra città deve basarsi su un profondo cambiamento rispetto al passato, che porti finalmente al coinvolgimento di chi vive in centro come di chi vive nelle frazioni, di chi lavora a Borgo e ha deciso di basare qui la propria attività come di chi, pur lavorando altrove, ha scelto di far vivere qui la propria famiglia".



Ecco la lista degli incontri previsti.

Mercoledì 18 maggio: ore 20,45 incontro con la Consulta dei Giovani, presso sala studio via Boves 4



Giovedì 19 maggio:ore 18 incontro in via Grandis (nei pressi del semaforo) e ore 21 incontro con artigiani e commercianti, presso il meeting point della lista (corso Barale 52)



Venerdì 20 maggio: ore 18.45 via dei Boschi (presso area giochi)



Lunedì 23 maggio ore 18.45 Martinetto del Rame, presso Area Bongioanni, Viale Federico Mistral 2 e ore 20.45 presso Bocciofila, via Vittorio Veneto 37A



Martedì 24 maggio: ore 18.30 Presentazione della lista in Sala Consiliare, tutta la popolazione è invitata a partecipare



Mercoledì 25 maggio: ore 18.45 via Perosa, nei pressi Asilo (via Monte Rosa 2)



Giovedì 26 maggio: ore 18.45 via Valdieri (presso area parco giochi)



Venerdì 27 maggio: ore 18.30 Madonna Bruna (presso ex scuole elementari)



Sabato 28 maggio: ore 18.30 Monserrato, aperitivo offerto dalla lista presso Amunse



Lunedì 30 maggio: ore 21 Incontro pubblico della lista in Sala Consiliare



Martedì 31 maggio: ore 21 Presentazione della lista a Beguda (presso locali AIB)



Mercoledì 1 giugno: ore 18.45 via Einaudi (area mini-alloggi da riqualificare)



Domenica 5 giugno: ore 17 Sant'Antonio Aradolo, rinfresco presso Circolo ACLI (piazzetta antistante la chiesa)



Lunedì 6 giugno: ore 18 zona industriale via Don Minzoni, ore 19 zona Industriale nuova e ore 21 Presentazione della lista presso Sala Polivalente di piazza della Meridiana (Borgo Nuovo)



Martedì 7 giugno: ore 18.45 Tetto Mantello



Mercoledì 8 giugno: ore 21 Sala Consiliare e Piazza Liberazione, Serata musicale con Sonia De Castelli



Venerdì 10 giugno: ore 19 Parco del Tesoriere, serata finale



La lista ringrazia anticipatamente quanti vorranno prendere parte agli incontri.