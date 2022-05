Civallero sull'incidente a San Rocco Castagnaretta: "Mi impegnerò per la viabilità delle frazioni"

“Mi giunge notizia dell' ennesimo incidente stradale verificatosi a San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, in corso Francia all'intersezione con via Entracque. Alle persone coinvolte la mia solidarietà per l'accaduto" - commenta Franco Civallero. “Il punto dell'impatto – prosegue – è l'innesto di cinque direttrici di traffico. Non è una novità di oggi ma da tempo, purtroppo, si verificano incidenti, anche mortali. La mancata attenzione verso la viabilità, soprattutto nelle frazioni, da parte dell'attuale amministrazione, non ha di certo giovato alla risoluzione del problema. Serve per questo intervenire e farlo con urgenza, impegno che intendo assumere nei confronti della cittadinanza locale che da anni denuncia questa situazione.”