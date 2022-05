Cuneo Solidale Democratica presenta la sua squadra (rinnovata): "Attenzione alle esigenze di tutti per non lasciare indietro nessuno" [VIDEO]

Si è tenuta oggi (mercoledì 18 maggio) nella sede del gruppo Cuneo Solidale Democratica in via Roma - il quartier generale sfruttato dalla delegazione di maggioranza nella campagna e nella notte elettorale di cinque anni fa -, la presentazione della lista a sostegno della candidatura a sindaco di Patrizia Manassero.



Di seguito i nomi dei candidati: Paolo Bertolotto, Roberto Cavallo, Loredana Caula, Davide Ceraso, Alessia Deninotti, Stefania Depetris, Rocco De Simone, Stefania D’Ulisse, Riccardo Enrici, Bruno Favilla, Marco Fino, Antonella Forneris, Marta Frigerio, Cristina Galaverna, Roberto Golè, Roberta Lerda, Federico Malavolti, Gianmaria Manfrinato, Guido Otta, Maria Perla Pirra, Marco Quaglia, Tiziana Revelli, Annalisa Signanini, Alessandro Spedale, Alberto Ubezio, Marco Vernetti, Simone Zenini.

In apertura d'incontro l'intervento del capogruppo Marco Fino: "Convintamente appoggiamo la candidatura di Patrizia perché crediamo nella sua persona e figura, e nel lavoro che ha fatto e fa per la città e nel nome della buona politica - ha detto - . Dopo anni di lavoro insieme il rischio di frizioni e divisioni tra le diverse anime della maggioranza c'è ed esiste, ma si continua a lavorare in un clima di dialogo, anche acceso e serrato, ma proficuo nell'unione di intenti".



Fino ha sottolineato che la scelta sul nome di Manassero sia stata non dettata dal suo partito d'appartenenza ma realizzata di comune accordo. Ha poi presentato la squadra di Cuneo Solidale Democratica, un gruppo di lavoro e di rappresentanza "con alle spalle persone importanti della storia amministrativa cuneese, che ci sostengono pur avendo fatto un passo indietro; profondamente rinnovato ma che continua ad avere come obiettivo la buona politica".



"La lista sta dando grandi soddisfazioni sia dal punto di vista dell'impegno e dell'energia profusi che dal pensiero - ha aggiunto Fino -. Ci lega l'empatia personale ma anche la filosofia su cui abbiamo costruito il nostro programma, centrato sulle macro aree della sostenibilità, della connessione, dell'accessibilità e dell'attenzione alle esigenze di tutti per non lasciare indietro nessuno".



Ha preso poi la parola la candidata a sindaco, che ha ricordato di essere cresciuta in una famiglia 'di frazione', assolutamente normale, ma in cui l'amministrazione della città ha sempre avuto largo spazio di discussione. E di aver realizzato nei mandati di Alberto Valmaggia come sindaco le sue prime esperienze da consigliere comunale e assessore.



"Il quinquennio con Federico Borgna è stato un mandato frizzante, nel quale come Giunta abbiamo lavorato letteralmente pancia a terra per raccogliere i finanziamenti necessari a rispondere ai problemi della città - ha aggiunto Manassero - . Problemi che esistono e conosciamo bene, specie dopo i due di pandemia; siamo contenti del lavoro fatto e abbiamo diverse idee su cosa ancora sia necessario ragionare e lavorare per arrivare a un risultato".



"Il tessuto cittadino va sempre seguito e mai abbandonato, la complessità dell'amministrare una città sta nel leggere la realtà, ascoltare le sue anime e agire in modo concreto, lavorando in rete nel modo corretto - ha detto ancora -. Attualmente il tema della salute in senso lato è davvero enorme e sfaccettato, e non possiamo permetterci di abbassare la guardia nel trattarlo. Mi rassicura sapere che le diverse anime della nostra coalizione si trovano allineate su questo tema come su diversi altri che personalmente considero centrali". Ha poi concluso: "Un amministratore deve saper 'tenere tutto insieme' per evitare davvero di lasciare indietro qualcuno. Se gli altri candidati stanno adottando posizioni d'attacco e critica a tutto spiano la nostra è invece di comprensione, accettazione e ascolto, e continuità con gli interventi già fatti o iniziati".