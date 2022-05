Elezioni comunali, Forza Italia a Cuneo si apre ai cittadini: domenica 29 maggio la presentazione della lista

Prosegue a spron battuto la campagna elettorale del gruppo Forza Italia-Udc di Cuneo, a sostegno del candidato sindaco Franco Civallero. Sono stati infatti decisi i primi appuntamenti ed eventi pubblici di presentazione della lista.



Il gruppo – e il candidato - sarà presente nei martedì del 24 e 31 maggio e 7 giugno al mercato di piazza Galimberti. Mentre venerdì 3 e 10 giugno, in entrambi i casi alle 18, si terranno aperitivi conviviali rispettivamente al bar Galfré di San Rocco Castagnaretta e al bar Nazionale di piazza Galimberti. Momento clou, domenica 29 maggio, la presentazione della lista con la partecipazione del vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia, alle 20 alla pizzeria “Pizze Pazze” di piazza Foro Boario.



“E’ fondamentale il contatto con la popolazione cuneese, che è al centro del nostro progetto e del programma del candidato sindaco Civallero – sottolinea Antonello Lacala, coordinatore di Forza Italia per Cuneo, Borgo San Dalmazzo e le valli - . Nel lanciare questi nostri appuntamenti pubblici guardiamo al confronto il più aperto possibile con la popolazione, allo scopo di accogliere tutti i consigli che cittadini, commercianti e partite iva potranno fornirci”.



“Arriviamo da due anni di chiusure, restrizioni ed economia a terra e non facciamo promesse a vanvera – prosegue Lacala - . Siamo pronti a esporre alla cittadinanza il programma elettorale, che guarda al miglioramento della sicurezza cittadina, agli interventi sulla viabilità e, appunto, al sostegno del tessuto economico”.